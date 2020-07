'Manu' Ginóbili es tendencia: los mejores saludos en las redes por su cumpleaños

“Acá las restricciones son un poco más light y puedo salir a andar en bicicleta. Y como tengo un amigo que tiene una cancha de tenis en su casa, voy para allá y juego al tenis”, había manifestado en una nota con Nicolás Szekasy para la empresa Endeavor.

“Cuando estoy en Argentina vengo de vacaciones a descansar, pero en San Antonio hago vida normal de papá. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana, desayuno con mis hijos y después me voy a entrenar algo... que no sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. No tengo abstinencia, al contrario”, comentó a comienzos de 2019 en una entrevista brindada al youtuber y comediante Radagast.

A continuación, los tuits más destacados que recibió en las redes:

Talentoso, inteligente y ganador. 1588 puntos en 104 partidos con la Selección Mayor. Oro y bronce olímpico en 2004 y 2008, subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y dos veces campeón continental (Neuquén 2001 y Mar del Plata 2011). pic.twitter.com/CAb8FVYynA — CABB (@cabboficial) July 28, 2020

Hoy cumple 43 años Manu Ginobili, uno de los mejores deportistas argentinos de la historia.



4 veces campeón NBA

Oro olímpico

2 veces All-Star

2 veces All-NBA

Sexto hombre del año

All-Rookie Second Team

Campeón de la Euroliga

MVP de las finales de la Euroliga

Padre del Euro Step pic.twitter.com/RSR1aMWWy7 — TIRO LIBRE (@tirolibreNBA) July 28, 2020

En el día de su cumpleaños, es imposible no recordar este taponazo de Manu Ginobili a James Harden en los Playoffs de 2017.

Hoy festeja uno de los deportistas más trascendentales de la historia argentina. #ManuEterno

Hoy cumple 43 años MANU GINOBILI!. Leyenda de la Selección Argentina y los Spurs. Ganador de la medalla de oro en Atenas 04', bronce en Beijing 08' y 4 anillos NBA con los Spurs. El mejor jugador argentino de la historia. Su legado sera infinito. #ManuDay