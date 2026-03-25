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25 de marzo 2026 - 14:15

La posible formación titular de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

La “Albiceleste” jugará su primer partido amistoso de esta ventana internacional el viernes en la Bombonera, ante el conjunto africano.

La posible formación titular de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

La posible formación titular de la Selección Argentina para enfrentar a Mauritania

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de este viernes ante Mauritania.

Pese al poco nivel futbolistico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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Es por esto que en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por una posición.

El posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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