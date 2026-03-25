Preocupación en Rosario Central: Ángel Di María volvió a lesionarse y es duda para la Copa Libertadores + Seguir en









El delantero arrastra una nueva molestia muscular y no sería convocado para el cruce ante Atlético Tucumán. También está en duda para el estreno del Canalla en el certamen internacional, previsto para abril.

Ángel Di María arrastra una nueva molestia muscular y en Rosario Central esperan su evolución.

Ángel Di María volvió a encender las alarmas en Rosario Central. El campeón del mundo arrastra una nueva lesión muscular y todo indica que no estará disponible para el próximo compromiso del equipo ante Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Apertura. Pero la preocupación en Arroyito no termina ahí: su presencia en el debut de la Copa Libertadores 2026 también quedó bajo signo de interrogación.

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Aunque el club todavía no difundió un parte médico oficial, la molestia sería una distensión muscular. Se trata de un problema que ya había condicionado a Di María en el último partido ante Independiente Rivadavia, cuando fue suplente y ni siquiera ingresó en el segundo tiempo, algo que llamó la atención teniendo en cuenta su peso dentro del equipo.

No es la primera vez que el rosarino atraviesa una situación física similar desde su regreso, ya que a fines de febrero había sufrido una lesión en el aductor izquierdo, justo en la previa del clásico rosarino ante Newell’s. Aun así, pidió jugar y después reconoció que sintió dolor cada vez que remató o tiró un centro.

Después de ese encuentro, la lesión quedó confirmada y eso lo dejó afuera del duelo siguiente ante Argentinos Juniors. Más tarde volvió al banco frente a Banfield, donde resultó determinante para la remontada del Canalla.

Ahora, en un momento clave del calendario, Di María vuelve a quedar en duda. La nueva molestia aparece cuando faltan apenas dos semanas para el arranque de Rosario Central en la Copa Libertadores, donde el conjunto de Jorge Almirón debutará el 9 de abril ante Independiente del Valle.

Copa Libertadores: así quedaron los grupos de los equipos argentinos Grupo A: Flamengo, Estudiantes (LP), Cusco, Independiente Medellín Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona (ECU) Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal Grupo G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central (VEN)