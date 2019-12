Un bloqueo de Ginóbili fue elegido como el segundo mejor de la década en la NBA

Ocurrió en el quinto juego de la serie de San Antonio Spurs ante Houston Rocket durante la temporada 2016/2017. Ginobili, histórico jugador del equipo texano, llegaba como figura y referente del equipo.

La serie se encontraba empatada 2-2 y el bahiense, con una jugada para el recuerdo, logró bloquear el tiro del estadounidense James Harden que, con el tiempo casi cumplido, intentaba anotar para darle la victoria a Houston.

NBA on Instagram: “To highlight a decade of protecting the paint, take a look at the best #Mobil1Blocks since 2010!”