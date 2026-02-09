Emmanuel "Puma" Gigliotti anunció su retiro del fútbol a los 38 años

Tras su paso por Colón de Santa Fe, donde convirtió siete goles en 31 partidos, el delantero decidió colgar los botines luego de casi 20 años de carrera.

El delantero Emmanuel Gigliotti anunció su retiro del fútbol profesional . A los 38 años, el “Puma” decidió colgar los botines tras casi 20 años de carrera . Su última experiencia fue en Colón de Santa Fe, donde peleó por no descender a la Primera Nacional.

“Tomé la decisión de dejar el fútbol, lo venía preparando todo este año con la psicóloga. En un momento lo quise hacer cuando volví de Chile, salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer, y después con el correr del año decidí que no voy a jugar más ”, explicó el jugador.

En cuanto a las sensaciones por dejar la profesión después de tantos años, señaló: “ No sé si estoy contento por la decisión, pero no estoy triste. Estoy tranquilo . Y la decisión la tomé, por ahí para mi ego, cuando todavía tenía oportunidades. Me seguían llamando. Físicamente me sentía bien, no tenía rotas las rodillas, los tobillos. Me cansé un poco".

El ahora exdelantero expresó que quiere dedicarse a la dirección técnica: " Quiero dirigir. Me estoy preparando porque considero que es como una carnicería y que tenés que estar bien preparado . Todavía estoy desarrollando mi idea, de hecho, no descarto la posibilidad de, para ganar experiencia, trabajar con una persona".

En la última temporada, Gigliotti anotó siete goles en 31 partidos con Colón de Santa Fe. El “Puma” inició su carrera en 2006 en el ascenso, jugando para Lamadrid , antes de dar el salto a Argentinos Juniors . Sin embargo, fue en All Boys donde explotó, marcando 21 goles.

Luego pasó por Atlético Tucumán, el Novara de Italia y San Lorenzo, donde se convirtió en pieza clave para mantener la categoría. Su primera etapa en Colón le permitió anotar 23 tantos y dar el salto a Boca Juniors, también con 23 goles, aunque quedó marcado por el penal atajado por Marcelo Barovero en el cruce ante River Plate por la Copa Sudamericana 2014, que terminó consagrando al Millonario.

Luego emigró a China y volvió al país para defender la casaca de Independiente. Sus últimos equipos antes de su segundo ciclo en Colón fueron Toluca, León de México, Nacional de Uruguay y Unión La Calera .

Con una totalidad de casi 200 goles en alrededor de 600 partidos en su carrera, Gigliotti logró consagrarse campeón además en León y Nacional. En el plano local no pudo sumar títulos de liga, pero sí obtuvo la Copa Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, cerrando una trayectoria extensa y reconocida en el fútbol sudamericano.