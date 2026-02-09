Tras la humillante derrota, Marcelo Gallardo busca reacción y prepara varios cambios en River + Seguir en









Para no hundirse en una nueva crisis, el DT de River haría varios cambios en el equipo para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal.

Tras la humillante derrota, Gallardo busca reacción y prepara varios cambios en River

Tras la humillante derrota ante Tigre como local, Marcelo Gallardo no le dio día libre a su plantel y desde el domingo ya piensa los cambios que hará en su equipo de cara al partido de este jueves, contra Argentinos Juniors en La Paternal.

Un cambio obligado será la salida de Fausto Vera por expulsión. En su lugar podrían ingresar los resistidos Kevin Castaño o Giuliano Galoppo. Otra alternativa es el pibe Lencina.

En tanto, se perfila la vuelta de Franco Armani tras su lesión para reemplazar a Beltran en el arco.

En la defensa también habría cambios. Por bajo rendimiento, el refuerzo uruguayo Matías Viña saldría del equipo para dejarle su lugar a Marcos "Huevo" Acuña en el lateral izquierdo. Además, el chileno Paulo Díaz podría regresar a la zaga central tras los fatales rendimientos de Martínez Quarta y Rivero, que vivieron una pesadilla ante Tigre.

Por último, la delantera no queda excenta de los cambios. El ataque de River es el más cuestionado por los hinchas y el más débil del campeonato: en las cuatro fechas del Torneo Apertura, no marcó goles.

Pero eso no es todo: Facundo Colidio suma 22 partidos sin meter goles (8 meses) y sigue jugando como si nada. Maxi Salas ya alcanza 12 partidos sin marcar y Driussi, lesionado, 6 meses. Ante esta anemia ofensiva, urgen modificaciones. Por ello, Agustín Ruberto tiene todas las fichas para ingresar por alguno de ellos. El otror que también podría ir desde el arranque es Ian Subiabre, otro juvenil. Así, con decisiones quirúrgicas y sin gestos grandilocuentes, Gallardo se inclina por enviar un mensaje en River: confianza en el grupo, correcciones justas y la convicción de que la respuesta debe llegar necesariamente dentro de la cancha, ya desde el próximo jueves en La Paternal.