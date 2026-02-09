Fue promesa de Racing, se quedó sin club, trabajó en una farmacia y ahora puso una verdulería + Seguir en









Surgido de la cantera del conjunto de Avellaneda, se las rebusca mientras aguarda por una revancha en el fútbol argentino.

Supo ser parte de un importante equipo de la Academia, pero no encuentra club para continuar su carrera. Marcos Brindicci/Getty Images

El fútbol argentino siempre tiene historias para contar que asombran a propios y extraños, pero pocas que lograron conmover al público. En este caso, este nombre que supo llegar a primera y jugar en uno de los equipos más importantes de los últimos años, hoy busca alternativas mientras espera alguna oferta para volver a sentirse jugador.

Si bien jugó en un grande, no muchos recuerdan su breve paso por la máxima división del país; quien, lejos de los flashes que tienen otros futbolistas alrededor por su alto perfil, hoy se mueve como un trabajador más. Lejos de estancarse, se las rebusca mientras mantiene la ilusión de volver a pisar una cancha.

Nicolás Muscio Emmanuel Fernández El jugador con pasado en la Academia está alejado de las canchas, pero no retirado. Emmanuel Fernández La historia de Nicolás Muscio: de promesa de Racing a quedarse sin club Nacido en Lanús el 18 de febrero de 1998, se formó en las divisiones inferiores de Racing, donde entabló una gran relación con quien sería su socio en ese paso por las juveniles de la Academia: Matías Zaracho. Junto a su compañero debutaron el mismo año de la mano de Eduardo Coudet en 2019, en un duelo ante Tigre por la Copa de la Liga.

Después de eso, la Academia no lo volvió a tener en cuenta y lo cedió a Temperley, Deportivo Armenio, Argentino de Quilmes y finalmente a Sportivo Belgrano en 2023, aunque luego se quedó sin contrato. Ante la falta de ofertas, no bajó los brazos en cuanto al fútbol, pero necesitaba ganarse el mango. Trabaja en una farmacia en La Boca, gracias a la familia materna de su hija, e inició su propio emprendimiento.

Recientemente, se observó que Muscio arrancó con la venta de ensaladas de fruta. Bajo el nombre de "Mandale Fruta", distintas cuentas dedicadas a Racing compartieron su nuevo negocio, el cual recibe pedidos con antelación.

Instagram Nicolas Muscio Muscio recibió un gran apoyo de la comunidad del club de Avellaneda en redes con su nuevo emprendimiento. Instagram Nicolas Muscio La odisea de Muscio por regresar al fútbol Pese a que hace todo lo posible para poder subsistir, la deuda pendiente de Nicolás Muscio es con el fútbol. El jugador no se retiró y planea regresar a las canchas apenas tenga la chance, pero no tuvo suerte. Recibió propuestas, pero ninguna progresó como esperaba. La más reciente fue de Colegiales, a inicios del 2024, pero finalmente optaron por no contratarlo. Mientras tanto, el volante se entrena en soledad y espera que algún club del ascenso le dé la oportunidad de tomarse revancha.

