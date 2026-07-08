El Mundial 2026 se transformó en pesadilla: la selección eliminada que vive un calvario extrafutbolístico

Este país abandonó la competencia en primera ronda, pero los escándalos posteriores a su eliminación lo ponen en una delicada situación.

Este combinado nacional atraviesa una crisis que inició con su debut en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 dejó historias muy lindas para contar, como el batacazo de Paraguay a Alemania o el camino de Noruega hacia cuartos de final dejando a Brasil en el proceso. Sin embargo, también arrojó desenlaces tristes. En este caso, una selección vive un momento muy delicado entre malos rendimientos y dopajes positivos .

Túnez echó a su entrenador tras caer en el debut ante Suecia, buscó un reemplazo de última hora y quedó fuera de competencia sin haber sumado un solo punto en la primera ronda de la Copa del Mundo. Para colmo, la federación quedó sin líder y se sumó un escándalo que vincula a varios protagonistas con un presunto dopaje positivo.

El paso de Túnez por el Grupo F se cerró rápido y de la peor manera. La selección africana se despidió del Mundial 2026 en la primera ronda, sin poder rescatar un solo punto en su zona y con una estadística preocupante: tres derrotas en fila, 12 goles recibidos y apenas dos a favor.

El conjunto africano fue el único de su federación que no pasó de ronda.

El equipo se vio superado desde el debut en México, donde Suecia le ganó por 5-1 en Monterrey. La situación no mejoró en la segunda fecha cuando Japón se impuso por 4-0 en la misma sede , y todo se terminó de sentenciar en Kansas City, con el 3-1 ante Países Bajos.

Con estos resultados, el combinado tunecino fue el único de los representantes de África que no logró clasificar a la siguiente fase . Esta pobre performance provocó un fuerte cruce de acusaciones en su país, donde los hinchas y los medios locales apuntan contra la Federación Tunecina de Fútbol por el armado de todo el proceso.

Túnez quedó eliminada en la segunda jornada de la fase de grupos, tras caer ante Japón. Fédération Tunisienne de Football

Derrotas por goleada y sin DT

El flojo rendimiento en la cancha provocó un cimbronazo inmediato en el banco de suplentes, al punto de que el equipo se quedó sin técnico dos veces en menos de tres semanas. El francés Sabri Lamouchi fue el primero en salir: la dirigencia lo echó el 15 de junio de 2026, pocas horas después del debut contra los suecos.

Para intentar enderezar el rumbo en pleno torneo, la federación contrató de apuro a su compatriota Hervé Renard. La apuesta de emergencia estuvo lejos de funcionar, ya que bajo su mando se completaron las derrotas frente a Japón y Países Bajos.

Renard asumió a pocos días del partido contra Japón, pero no pudo cambiar el destino de Túnez. Fédération Tunisienne de Football

Consumada la eliminación, Renard anunció su renuncia el sábado 4 de julio a través de sus redes sociales, terminando un ciclo que duró apenas 18 días. Actualmente, la federación se encuentra sin un rumbo deportivo claro y es el Ministro de Deportes, Sadok Mourali, quien comanda la transición para buscar un nuevo cuerpo técnico en medio del caos administrativo.

8 jugadores positivos de doping por culpa de México

A los problemas deportivos e institucionales se le sumó un conflicto el domingo 5 de julio, cuando la Agencia Mundial Antidopaje notificó que ocho jugadores del plantel tunecino dieron positivo por clembuterol en los controles de orina que les hicieron durante la primera fase.

La Federación Tunecina de Fútbol se movilizó rápido ante la FIFA y basó su defensa en una intoxicación alimentaria masiva. La delegación hizo su campamento base y jugó sus primeros partidos en Monterrey, una zona donde la ganadería local suele utilizar este fármaco de manera ilegal para engordar al ganado. Esto habría provocado que los futbolistas consumieran la sustancia sin saberlo en las comidas diarias.

Las autoridades médicas de la FIFA conocen de sobra este problema en territorio mexicano, ya que tienen los antecedentes directos de la Copa Oro 2011 y del Mundial Sub-17 de ese mismo año. Como los niveles detectados en los análisis actuales son mínimos y coinciden con una ingesta por comida contaminada, el protocolo de la AMA apunta a la exoneración de los futbolistas sin sanciones deportivas individuales.