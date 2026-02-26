En plena crisis de River, un club de Europa confirmó a Martín Demichelis como su nuevo DT + Seguir en









El director técnico estuvo en charlas para reemplazar a Domínguez en Estudiantes de La Plata, pero finalmente tendrá su primera experiencia dirigiendo en Europa.

El director técnico Martín Demichelis tendría todo listo para llegar al Mallorca de España, club que está en zona de descenso. Esto se da justo en plena crisis de River, tras la renuncia de Marcelo Gallardo. Luego de su experiencia en México y un tiempo de vacaciones, Demichelis llegó a un acuerdo y restan detalles económicos para asumir lo antes posible.

Demichelis fue director técnico del “Millonario” entre principios de 2023 y mediados de 2024 y, pese a ganar tres títulos (Liga Profesional y Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024), fue muy criticado por el hincha de River y se fue de la institución después de solo un año y medio en el banco de suplentes.

Durante su etapa en el club, el oriundo de Justiniano Posse, Córdoba, dirigió 87 partidos, de los cuales ganó 52, empató 18 y perdió 17.

El Mallorca será el cuarto club en la carrera de Demichelis como DT, que además de River también dirigió al Bayern Múnich II entre 2021 y 2022 y al Monterrey de México entre 2024 y 2025.

Actualmente, el Mallorca marcha 18° en LaLiga de España con solo 24 puntos y se encuentra en zona de descenso.