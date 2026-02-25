Flavio Briatore y un duro cruce con Franco Colapinto tras el choque en Imola: "El problema sos vos"

El asesor de Alpine cuestionó al piloto argentino en un cruce que se verá en el documental de Drive to Survive, producido por Netflix.

El asesor ejecutivo de Alpine F1 Team, Flavio Briatore , criticó al piloto argentino Franco Colapinto al asegurar que “el problema era él”, tras un duro accidente en su debut en Imola durante la temporada 2025, que quedó registrado en un documental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según Diario Olé, el tenso momento quedó registrado en cámara en uno de los episodios de la serie documental de Netflix, Drive to Survive , a horas del estreno de su octava temporada.

El objetivo del pilarense de 22 años, Franco Colapinto, en su estreno en el circuito italiano de Gran Premio de Emilia-Romaña, era claro: no cometer errores . Sin embargo, durante la Q1 (primera sesión de clasificación) , Colapinto perdió el control del monoplaza y se estampó contra el muro.

Ese episodio derivó en uno de los momentos de mayor impacto de la vista previa de la nueva temporada, con una conversación directa entre Briatore y el corredor argentino:

–Briatore: “No deberías cometer esos errores”.

–Colapinto: “Fue una cagada mía”.

–Briatore: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

–Colapinto: “Podemos cambiar cosas en mi auto”.

–Briatore: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”.

El diálogo, tal como se difundió, dejó expuesto el nivel de exigencia interna que debió atravesar Colapinto en su primera temporada con la escudería francesa y el estrés que enfrentan los pilotos de la máxima categoría.

El argentino fue confirmado como piloto principal de Alpine a mediados del calendario deportivo en reemplazo del australiano Jack Doohan, aunque su rendimiento irregular estuvo condicionado no solo por su desempeño, sino también por el bajo nivel del auto.

A pesar de ese escenario, Briatore y el equipo francés optaron por confirmar a Colapinto para la temporada 2026, en la que compartirá equipo con el francés Pierre Gasly.

Según el desempeño mostrado en los tests oficiales previos al inicio del campeonato, el monoplaza de Alpine habría evidenciado un cambio significativo respecto de su rendimiento anterior y tendría conformes a los integrantes de la escudería, aunque también elevaría las expectativas sobre ambos pilotos.