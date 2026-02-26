La FIA apuesta a la inteligencia artificial para controlar cada curva de la Fórmula 1 + Seguir en









El sistema ECAT supervisa en tiempo real todos los autos y redujo en un 95% las revisiones manuales por límites de pista. Los detalles.

La IA en la Fórmula 1 es una realidad

La Fórmula 1 dio un paso decisivo hacia la digitalización total del control deportivo. Desde esta temporada, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) implementó el sistema Every Car All Turns (ECAT), una herramienta basada en inteligencia artificial que permite monitorear cada monoplaza en todas las curvas del circuito.

El desarrollo surgió tras lo ocurrido en el Gran Premio de Austria 2023, donde se analizaron más de mil posibles excesos de límites de pista en una sola competencia. Aquella situación dejó en evidencia la necesidad de automatizar procesos y reducir la carga de trabajo de los comisarios.

Cómo funciona la IA en la Fórmula 1 El núcleo operativo es RaceWatch, que combina visión por ordenador, cámaras estratégicamente ubicadas y datos digitales en tiempo real. Según cifras oficiales, la incorporación de IA disminuyó un 95% los incidentes que requieren revisión manual. El sistema detecta cuando un auto supera la línea azul que delimita la pista y activa alertas automáticas.

Además, la FIA utiliza entre 30 y 40 máquinas virtuales por circuito para procesar imágenes y datos, creando un “gemelo digital” del trazado. A esto se suma el geofencing, que establece límites virtuales mediante posicionamiento GPS de alta precisión.

Chris Bentley, responsable de estrategia tecnológica en monoplazas de la FIA, explicó que el nuevo modelo centralizado permitirá procesar más información en menos tiempo, manteniendo siempre la evaluación final bajo supervisión humana.

Con ECAT, el objetivo es claro: cada auto, todas las curvas, todo el tiempo.