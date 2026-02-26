El PJ respaldó a Ricardo Quintela tras una denuncia judicial del fiscal Carlos Stornelli

El funcionario realizó una presentación en Comodoro Py luego de que el norteño dijera que Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre del 2027". Aseguraron que se trató de una "opinión".

El Partido Justicialista (PJ) respaldó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli presentará una denuncia en su contra para que la Justicia lo investigue por la posible comisión de los delitos de incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición.

Días atrás, en una entrevista con Radio 10, Quintela había dicho que el Gobierno de Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre del 2027". Recordó, además, los acontecimientos del 2001 que dieron por tierra con la presidencia de Fernando de la Rúa y aseguró que "hay sacrificios que valen la pena".

Amparado en estos dichos, Stornelli presentó un escrito de cuatro páginas ante los tribunales de Comodoro Py para que se investigue si el mandatario peronista incurrió en alguna violación a la ley.

Tras conocerse la noticia, el PJ nacional emitió un comunicado respaldando al cacique norteño titulado "Solidaridad con el gobernador Quintela". En él se " repudia la denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, el compañero Ricardo Quintela", argumentando que "no tiene ningún sustento".

"Se origina en una opinión del gobernador realizada en un medio de comunicación y es llevada adelante por un fiscal con una larga trayectoria en causas armadas, extorsiones y persecución a los peronistas", advirtieron desde el partido que comanda Cristina Kirchner.

En el escrito, advierten que "se trata de un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei". "Nuestra solidaridad con el gobernador Ricardo Quintela", finaliza el texto.

Quien también repudió los dichos del mandamás fue su coterráneo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y espada política del Gobierno libertario. Menem consideró que "lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista”.

Acto seguido lo acusó de "tener la provincia prendida fuego desde el año 2019, desde que lo hicieron gobernador”

“Usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia, es un mono con un martillo en una cristalería”, denunció.

Tras sus declaraciones, Ricardo Quintela salió a aclarar que "planteó una declaración política de lo que yo visualizo que puede suceder en el corto o mediano plazo si no se modifican las políticas".

"Es como visualizo la república Argentina, crece la situación social en los sectores vulnerables y en la industria. Cada vez se pierden más puestos de trabajo”, indicó a radio La Voz.

En sintonía con el Partido Justicialista, también expresó su solidaridad con el jefe provincial la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

"Toda mi solidaridad ante el ataque y la persecución judicial que ha desplegado el oficialismo. Hace tres años que vienen castigando al pueblo de La Rioja, quitándole el 1% de la coparticipación que le corresponde", afirmó.

En esa línea, sostuvo: "No podrán apagar el espíritu de lucha por un país federal de los riojanos y riojanas que tienen grabado en la memoria el espíritu de Facundo Quiroga y del Chacho Peñaloza".