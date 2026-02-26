Marzo comienza con un feriado sorpresivo en Buenos Aires que extenderá tu descanso + Seguir en









El tercer mes del año trae una pausa extra en el calendario oficial y modifica tanto la rutina laboral como escolar en territorio bonaerense.

Sorpresa en el calendario bonaerense con un nuevo feriado en marzo Freepik

El calendario siempre genera expectativa. Apenas arranca el año, muchos argentinos revisan qué días caerán los feriados y cómo acomodar escapadas o mini descansos. En 2026, marzo llega con una novedad que no todos tenían en el radar: un asueto que altera la primera semana del mes en parte de la provincia.

La particularidad es que no se trata de un feriado nacional tradicional, sino de una fecha que impacta de manera específica en determinados distritos. Eso suele generar confusión y obliga a chequear con atención qué pasa en cada municipio.

En la provincia de Buenos Aires, el 5 de marzo de 2026 figura como jornada no laborable en varias localidades por celebraciones fundacionales o patronales. Para quienes viven allí, la noticia es clara: semana más corta y agenda con otro ritmo. Para el resto, la actividad será normal.

Calendario feriados Freepik Por qué es feriado del 5 de marzo de 2026 El jueves 5 de marzo de 2026 fue establecido como feriado a nivel local en distintos partidos bonaerenses por aniversarios de fundación o festividades patronales. Este tipo de asuetos están contemplados en la normativa provincial y suelen aplicarse solo en el distrito que conmemora la fecha.

En esos municipios, la administración pública, los bancos y muchas escuelas suspenden actividades. En el sector privado, la adhesión puede variar según la actividad y la decisión de cada empleador. Es habitual que el comercio minorista funcione con esquemas reducidos o que algunos servicios operen con guardias mínimas.

calendario Pixabay La lógica detrás de estos feriados es reconocer la identidad y la historia de cada comunidad. En muchos casos, la jornada se acompaña con actos oficiales, misas, desfiles cívicos o festivales populares. Aunque no tengan el impacto masivo de un feriado nacional, para los vecinos representan una fecha cargada de sentido local. Ahora bien, siempre conviene confirmar con el municipio correspondiente, porque no todos los partidos celebran el mismo día. Además, puede haber diferencias entre feriado y día no laborable, una distinción que cambia las reglas sobre pago de salarios y obligatoriedad de asistencia. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

