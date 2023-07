En pleno Mundial femenino, Alberto Fernández recibió a las pioneras de la Selección argentina

Mundial 1971: el comienzo de una lucha

El debut internacional de la selección argentina de fútbol femenino fue en la Copa del Mundo de México 1971. Aunque no fue considerado un torneo oficial, lograron una inolvidable victoria por 4-1 ante Inglaterra en el Estadio Azteca ante 100.000 personas. Las condiciones para las jugadoras para llegar al torneo fueron pésimas: no tenían botines, médico, masajista ni entrenador. Además, la camiseta con la que viajaron no sirvió más después de un lavado.