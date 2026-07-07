Lionel Messi habló tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo" + Agregar ámbito en









El diez de la Selección argentina jugó los 90 minutos y se lo vio muy afligido por cómo se dieron las circunstancias. En la entrevista post partido señaló estar “muy feliz” por haber pasado a los cuartos de final del certamen mundialista.

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

La selección Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en donde Lionel Messi aportó un gol y una asistencia al resultado final. Luego del partido, dijo: “Siento felicidad por haber conseguido el pase, por como lo hicimos. sabemos que esto es duro. Además con el 0-2 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Es una locura lo que hizo este grupo", sentenció.

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Además, recalcó que la Seleccion no puede terminar de sentenciar los partidos, al igual que les pasó ante Cabo Verde o como en Qatar 2022 contra Países Bajos: "Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el mundial y todos los partidos se están dando de igual manera. Está muy igualado todo”, comentó con un visible cansancio.

El capitán argentino no se quedó solo con eso y le agradeció al grupo por la seriedad con la que se tomaron este momento de tanta angustia tanto para los jugadores como para la gente que estaba presente en el estadio: ”Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo lo pudo hacer porque nunca baja los brazos. tuvimos la suerte de conseguir el gol del “Cuti” rápido y lo pudimos dar vuelta. Encima en los 90 minutos".

Por último, le dedicó unas palabras al pueblo argentino. Sea el que fue a alentarlos en la cancha o el que está en su casa, pero alentándolos de igual manera: "Muy feliz y contento porque la gente puede seguir estando y disfrutando de lo que hacemos, y ojalá sigamos”, concluyó.

La palabra de los jugadores de la Selección argentina luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. @anpic4k Lionel Messi, la historia hecha persona El "Diez" sigue dando de que hablar en esta cita mundialista y sigue rompiendo récord inéditos cada vez que juega un partido. En lo que va del campeonato, ya lleva 8 goles en cinco partidos, colocándose así como el máximo goleador hasta el momento, tras su gol ante Egipto.

Las estadísticas positivas con los ocho goles que lleva hasta el momento, es el máximo por un jugador en los primeros cinco partidos de apertura de un equipo en una sola edición desde Gerd Müller de Alemania en 1970 (10).

por un jugador en los primeros cinco partidos de apertura de un equipo en una sola edición desde Gerd Müller de Alemania en 1970 (10). Es el primer jugador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en anotar en seis partidos consecutivos de la fase de eliminación directa.

Argentina estaba perdiendo al minuto 78, lo más tarde que cualquier equipo ha estado con 2+ goles en contra en un partido de la Copa Mundial de la FIFA y ha logrado remontar para ganar sin ir a la prórroga (3-2). @Argentina Como dato que ilusiona a los argentinos: consiguió ser el segundo jugador en toda la historia en meter un gol, completar mas de cinco regates y dar mas de cinco pases a gol. El primero fue Diego Armando Maradona en 1986 contra Bélgica. El único dato negativo Lionel Messi es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en fallar dos penales en una sola edición (excluyendo tandas de penales).