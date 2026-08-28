Enzo Fernández, a un paso de sumarse al Manchester City por una cifra récord

El volante de la Selección Argentina dejará el Chelsea a cambio de una fortuna y pasará al Manchester City inglés. La cifra será récord para un futbolista argentino y una de las más altas de la historia.

Enzo Fernández , campeón y subcampeón del mundo con la Selección Argentina , tiene todo acordado para dejar al Chelsea y mudarse a otro grande del fútbol inglés: el Manchester City .

El volante sería comprado por 140 millones de euros (serían 163 millones de dólares) por los “Citizens”, con un contrato que lo unirá al club de camiseta celeste hasta 2032.

Así, luego de tres años y medio defendiendo los colores del conjunto londinense, Enzo Fernández dejaría al club a cambio de una gran suma de dinero, a pesar de haber perdido el cariño de la gente en el último tiempo.

De esta manera, por la cifra mencionada, Fernández se convertirá en la venta de un futbolista argentino más cara de la historia, superando la de él mismo en 2023 al club de Londres, proveniente del Benfica portugués. Además, será la quinta compra más cara de la historia del fútbol.

Enzo tuvo una relación complicada con el Chelsea desde sus primeros momentos en el club.

El mediocampista llegó a la institución en enero de 2023, luego de ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que se quedó con el premio al mejor jugador joven, y fue titular rápidamente, convirtiéndose en una pieza inamovible en el equipo con el correr de los meses, hasta jugar más de 40 partidos en sus últimas dos temporadas.

En el conjunto londinense jugó en todos los puestos del ataque. Su gran Mundial lo posicionó en la base del mediocampo, pero luego pasó a jugar al lado del volante central, mientras que los últimos años comenzaron a cambiarle el estilo: pasó a ser utilizado como enganche e incluso por el costado izquierdo del centro del campo.

Ya como capitán del club, la primera controversia fuerte que lo atravesó en su paso por el Chelsea llegó en julio de 2024, cuando el futbolista realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram luego de ser campeón de la Copa América y entonó una canción “de cancha” con tintes racistas.

La misma generó el descontento de algunos de sus compañeros, franceses con raíces africanas, que se sintieron insultados por ella, como el defensor Wesley Fofana, y le trajo grandes problemas: tuvo una investigación de la FIFA en su contra y salió a pedir disculpas de forma pública.

Tras ganar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes en 2025, y nuevamente seleccionado para portar el brazalete de capitán, su relación con los simpatizantes volvió a quebrarse durante la última Copa del Mundo, en la que fue subcampeón con la Selección Argentina.

Luego de afirmar que le “gusta Madrid”, entendido como un guiño para ser fichado por el Real Madrid, el volante convirtió un gol agónico y memorable ante el seleccionado inglés para igualar la semifinal en un momento cúlmine, con un festejo que no cayó bien: corrió hasta el banderín del córner e hizo el gesto del “Topo Gigio”.

Así, el volante recibió chiflidos del público local durante sus primeras participaciones de la temporada, incluso con alguna provocación ante la que no respondió, y decidió marcharse al recibir la oferta del Manchester City.

El jugador surgido en inferiores de River, que tuvo pasos por Defensa y Justicia y el Benfica portugués, firmó contrato hasta 2032, con opción para extenderlo por un año más, a cambio de 140 millones de euros, por lo que volverá a estar a las órdenes del DT Enzo Maresca, que lo dirigió en las últimas dos temporadas.

Cuánto sería el valor de Enzo Fernández pasado a pesos argentinos

Al tipo de cambio actual, 140 millones de euros equivalen a más de 246.000 millones de pesos argentinos.