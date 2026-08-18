Nueva polémica con Enzo Fernández: un hincha del Chelsea mostró la bandera británica de Malvinas y es investigado por la FIFA + Agregar ámbito en









El conflicto se dio porque el fanático de los blues subió la foto a su Instagram, mencionó a Enzo Fernández para que vea la bandera provocativa y se hizo viral en redes sociales.

La nueva polémica que envuelve a Enzo Fernández y a un hincha del Chelsea.

Este último sábado, el Chelsea le ganó a la Real Sociedad en Stamford Bridge, pero las cámaras no se las llevó un jugador sino un hincha del equipo local. En el momento que Enzo Fernández ingresó al campo de juego comenzó a desplegar una bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas.

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Si bien el argentino no se pronunció sobre este tema, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto e investigar al fanático que fue protagonista de este gesto por ir en contra de las políticas del Gobierno británico sobre no llevar mensajes políticos a los estadios, lo que se consideró como una “flagrante violación de las normas”.

La bandera en referencia a Malvinas que le mostraron a Enzo Fernández. Esta polémica entre Enzo Fernández y los ingleses viene desde el Mundial. Todo comenzó cuando el mediocampista metió el gol del empate por las semifinales del certamen y fue contra las cámaras a festejar el gol con el gesto del “Topo Gigio”, en referencia a lo que se hablaba sobre el plantel argentino en la previa y sobre todo de él.

Luego de la victoria Albiceleste, la hinchada argentina le revoleó una bandera a los jugadores en medio de los festejos que decía: “Las Malvinas son argentinas”, punto directo de conflicto entre Argentina e Inglaterra por fuera del fútbol.

La bandera de las Islas Malvinas que apareció en los festejo de la Selección argentina. Por otro lado, la pelea entre los hinchas del Chelsea y su capitán no termina ahí. En medio del mercado de pases del verano europeo, Enzo fue una de las novelas en Inglaterra por estar cerca de fichar por el Real Madrid y por el Manchester City, este último sin descartar su arribo. Ante esta situación, los blues comenzaron a mirarlo de reojo y silbaron su ingreso en el partido de pretemporada.

Aún así, varios fanáticos del conjunto londinense tomaron otra postura cuando el argentino saltó al terreno de juego y comenzaron a cantar mientras los demás lo abucheaban: “Ohh Enzo Fernández, ohh Enzo Fernández”, coreaba una parcialidad de Stamford Bridge. Además, la mayoría de hinchas olvidó el suceso y se fueron alegremente del estadio con una victoria por 3 a 1 contra el equipo español. Que tan cerca está Enzo Fernández del Manchester City La última información que se maneja hasta el momento es que Chelsea le dio tiempo hasta el viernes 14 de agosto al Manchester City para ofertar por el mediocampista, con una oferta que oscile los £120 millones para que sea aceptada. Bouaddi, el jugador que le puede sacar el lugar a Enzo Fernández en el Manchester City. @equipedumaroc Si bien no hubo una actualización al respecto, el conjunto de Manchester decidió moverse en el mercado tras la partida de Rodri y fichó a Ayyoub Bouaddi, futura promesa del fútbol que realizó un gran Mundial 2026 con la selección marroquí y varios equipos de Europa estuvieron atentos a su fichaje.