Arranca una nueva Champions League: así quedó conformada la fase de liga tras el sorteo + Agregar ámbito en









Uno de los torneos más prestigiosos del mundo dio comienzo a la fase de liga gracias al sorteo que se realizó en Mónaco. Habrá duelos de campeones y debutantes llamativos.

El París Saint-Germain, el último campeón, buscará su tercera Champions League consecutiva.

La Champions League comenzará a principios de septiembre y este jueves, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se hizo el sorteo de la fase de liga para conocer a los rivales de los 36 equipos. Además, las fechas de cuándo jugará cada uno se darán a conocer este sábado.

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Al último campeón, el París Saint-Germain, le tocó una primera fase mucho más dura que a los otros principales candidatos a llevarse la copa. El recorrido del equipo de Luis Enrique, que buscará su tercer certamen consecutivo, tendrá por delante al Barcelona (local), Manchester City (visitante), Roma (local), Aston Villa (visitante), Galatasaray (local), Villarreal (visitante), Slovan Bratislava (local) y Como (visitante).

El PSG se coronó campeón contra el Arsenal, por penales. En este nuevo formato, estrenado hace dos temporadas, los 36 equipos de la competencia se jugarán la clasificación en una tabla general: del 1º al 8º avanzan directamente a los octavos de final y son cabezas de serie, 9º al 24º juegan un play-off a doble partido, y 25º al 36º quedan eliminados de la competición, sin paso a la Europa League. Asimismo, cada equipo jugará ocho partidos contra ocho rivales diferentes (cuatro de local y cuatro de visitante).

Los enfrentamientos de los candidatos Por otro lado, el Arsenal, el último finalista, también tendrá duelos complicados: hará de local contra el Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille y Sabah, mientras que visitará a Bayern Múnich, Betis, Napoli y Slavia Praga. El otro equipo inglés que deberá desplegar un gran fútbol para pasar será el Manchester City. En su primera participación en una década sin Pep Guardiola, recibirán al PSG, Sporting de Lisboa, Napoli y AEK, y harán de visitantes contra Barcelona, Porto, Leipzig y Lens.

En cambio, el Liverpool tendrá unas paradas más accesibles, aunque no deberán confiarse. El Anfield Road verá la presencia del Atlético de Madrid, Porto, Villarreal y Lens, mientras que en las salidas de la ciudad le verán las caras al Inter, Brujas, Fenerbahçe y LASK de Austria, uno de los cuatro debutantes en la competición. Los otros son el Como italiano, el Sabah azerí y Viking noruego.

Home and away opponents for Pot 1 teams #UCLdraw pic.twitter.com/OKyCVzJAJR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026 El mayor campeón en la historia de la Champions, el Real Madrid, ve con buenos ojos la primera ronda. En el Santiago Bernabéu recibirá al Inter, PSV, Leipzig y LASK, en tanto que viajará para jugar contra Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK. El otro equipo de la ciudad, el Atlético Madrid, se medirá Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking en la capital española, y con Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart lejos de casa. El Barcelona, por su parte, recibirá en el Camp Nou al Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, y Como. Por el contrario, tendrá que viajar para jugar contra el PSG, Sporting de Lisboa, Galatasaray y Sabah. Cuando comienza la Champions y cuando es la final La “Orejona” comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre, donde tendrá lugar la primera fecha de la fase de liga, mientras que la última fecha se jugará el mismo día: el 27 de enero del año que viene. El Estadio Metropolitano, dueño de la final de la Champions 2026/27. Luego, se dará comienzo a los octavos de final y hasta las semis, se jugará en formato ida y vuelta. En tanto la final, se disputará el 5 de junio de 2027, a partido único, en el Estadio Metropolitano de Madrid, la casa del “Atleti”.