Franco Colapinto largará desde el 16° puesto en el GP de Australia en su debut en la nueva temporada de Fórmula 1

La jornada estuvo marcada por varias fallas técnicas en los pilotos. George Rusell fue quien finalizó en la primera posición de las clasificaciones.

El piloto argentino Franco Colapinto inició la temporada 2026 de Fórmula 1 tuvo un buen comienzo en la clasificación del Gran Premio de Australia , donde logró avanzar a la Q2. Sin embargo - y con un Alpine que esperaba mejores resultados en ambos conductores - en la misma finalmente se ubicó en el 16° lugar de la grilla de partida para la carrera del domingo.

En una jornada marcada por múltiples problemas mecánicos en distintos equipos, el argentino consiguió superar la primera instancia de la clasificación con su Alpine A526 , mientras que su compañero Pierre Gasly partirá desde la 14ª posición .

La pole position quedó en manos de George Russell , quien lideró el 1-2 de Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli .

La sesión de clasificación estuvo marcada por fallas mecánicas que afectaron a varios pilotos importantes de la parrilla. Tres competidores no lograron registrar tiempos en la Q1 : Lance Stroll , Carlos Sainz y Max Verstappen . En el caso del neerlandés, una reacción inesperada en su Red Bull terminó con el auto contra el muro.

El Williams de Sainz también sufrió múltiples fallas eléctricas, mientras que el Aston Martin de Stroll mostró problemas que incluso ponen en duda su participación completa en la carrera.

En contraste, los Alpine de Colapinto y Gasly lograron completar la sesión sin inconvenientes graves de fiabilidad.

La situación de Alpine

Tanto Colapinto como Gasly debieron luchar hasta los últimos segundos para superar la Q1, una instancia que en la previa parecía más accesible según lo mostrado en los tests de pretemporada.

El propio piloto argentino había advertido el día anterior que el rendimiento del monoplaza no estaba en el nivel esperado y que el equipo debía identificar los problemas técnicos.

A pesar de esas dificultades, el argentino logró avanzar a la Q2, donde registró un tiempo de 1m21s270, lo que lo ubicó en el 16° puesto, último de esa tanda. Gasly finalizó 14°, con una diferencia de 0s769 respecto de su compañero.

Expectativas para la carrera

El resultado representa un progreso respecto a la temporada anterior para Alpine, aunque todavía queda trabajo por delante para alcanzar el rendimiento que el equipo mostró durante la pretemporada en Barcelona y Bahrein.

La escudería buscará mejorar el comportamiento de sus monoplazas durante el resto del campeonato y comenzar a sumar puntos lo antes posible.

El Gran Premio de Australia se disputará este domingo a la 1.00 de la madrugada (hora de Argentina) y podrá verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Grilla de salida del Gran Premio de Australia