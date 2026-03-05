SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Franco Colapinto llegó al GP de Australia con una gorra de Boca y la imagen se volvió viral

El piloto argentino apareció en el paddock de Melbourne con una gorra azul y oro que despertó la reacción de los hinchas xeneizes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Franco Colapinto con su gorra de Boca en Melbourne.

El piloto llegó al circuito acompañado por su padre, Aníbal Colapinto, y por María, en la previa de la actividad del fin de semana. Sin embargo, lo que más se destacó fue la gorra azul y oro que llevaba puesta, un guiño claro a su simpatía por Boca Juniors.

La imagen del argentino con la gorra xeneize no pasó desapercibida entre los seguidores que siguen cada movimiento del piloto en la Fórmula 1. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios entre hinchas de Boca, que celebraron ver los colores del club en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.

La llegada de Colapinto al paddock con la gorra azul y oro incluso dejó una frase que resumió el momento entre los fanáticos: “Ganó Boquita, está todo bien en casa”.

Gran Premio de Australia: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora

El Gran Premio de Australia se desarrollará entre el 5 y el 8 de marzo de 2026, con horarios adaptados al huso horario argentino. El cronograma oficial incluye las siguientes actividades:

  • Jueves 5 de marzo Práctica Libre 1: 22:30

  • Viernes 6 de marzo Práctica Libre 2: 2:00 Práctica Libre 3: 22:30

  • Sábado 7 de marzo Clasificación: 2:00

  • Domingo 8 de marzo Carrera: 1:00

