Las expensas aumentaron más del doble que la inflación durante 2025

En CABA las expensas subieron 75% en 2025 y en la provincia 60%, muy por encima del 31,5% de inflación. Junio y agosto concentraron los mayores saltos.

Las expensas de edificios en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia volvieron a ubicarse muy por encima de la inflación durante 2025, de acuerdo con un relevamiento de la plataforma de gestión Octavo Piso sobre 200.000 consorcios.

En CABA, el costo promedio de las expensas acumuló una suba del 75% a lo largo del año, más del doble del 31,5% de inflación anual informado por el Indec. En la provincia de Buenos Aires, el incremento alcanzó el 60%, también muy por encima del índice general de precios.

El comportamiento fue distinto en los barrios cerrados bonaerenses, donde el aumento anual llegó al 27%, por debajo de la inflación. La diferencia respondió a esquemas de gastos más previsibles, con presupuestos anuales prorrateados mes a mes, frente a edificios más expuestos a subas puntuales.

Los aumentos más pronunciados del año se concentraron en junio y agosto. Junio mostró el impacto recurrente del pago de aguinaldos, mientras que agosto coincidió con actualizaciones en servicios públicos y tributos.

También aparecieron meses con retrocesos leves en los valores, especialmente hacia el último tramo del año.

Evolución mensual de las expensas en CABA (el primer mes de 2025, no tiene porcentaje en este caso porque no tiene con quien comparse previamente):

Enero: $136.265,70.

Febrero: $138.752,70 | +1,83%.

Marzo: $143.753,15 | +3,60%.

Abril: $148.032,23 | +2,98%.

Mayo: $156.542,54 | +5,75%.

Junio: $180.588,50 | +15,36%.

Julio: $187.387,37 | +3,76%.

Agosto: $221.415,56 | +18,16%.

Septiembre: $218.533,66 | -1,30%.

Octubre: $239.344,25 | +9,52%.

Noviembre: $244.570,35 | +2,18%.

Diciembre: $238.622,41 | -2,43%.

Rubros que más presionaron

En la Ciudad de Buenos Aires, los mayores aumentos se concentraron en servicios contratados por los consorcios, como mantenimiento de ascensores, limpieza y seguridad privada. En el extremo opuesto, los aportes, contribuciones y gastos bancarios mostraron las menores variaciones.

En los barrios cerrados de la provincia, los incrementos más relevantes se vincularon con mantenimiento de espacios comunes y abonos de servicios generales, con una dinámica similar en los rubros de menor impacto.

Cómo ahorrar

El administrador y abogado especialista en expensas Rodrigo Martínez Daveño dijo en cuanto a los rubros, que los salarios de los encargados continúan como el componente más alto de las expensas, aunque en 2025 mostraron una dinámica más estable y subieron por debajo de la inflación. Como ejemplo, detalló que un encargado permanente sin vivienda en un edificio de cuarta categoría pasó de un sueldo básico de $760.000 en diciembre de 2024 a $918.000 en diciembre de 2025, un aumento del 21%, frente a una inflación anual cercana al 31%.

Ascensor Expensas Propiedades El mantenimiento de ascensores es clave y no puede dejar de hacerse en los edificios, un gasto clave dentro de las expensas

Para contener y ordenar las expensas, Martínez Daveño coincidió en la necesidad de comparar presupuestos, evitar renovaciones automáticas, renegociar contratos al vencimiento, revisar cláusulas con asesoramiento legal, buscar proveedores alternativos y priorizar el mantenimiento preventivo.

De cara a lo que resta de 2026, advirtió que ya no quedan pagos atrasados por regularizar y que los salarios podrían intentar recuperar terreno. “Ya no hay stocks de pagos por regularizar y dudo que los sueldos sigan por debajo de la inflación. Es posible que intenten recuperar la pérdida de 2025 y suban a la par o algo más”, señaló.

Hacia adelante

Con un nuevo ciclo de aumentos en servicios públicos, administraciones de consorcios, clubes de barrio, complejos deportivos y espacios con alto consumo energético empezaron a revisar su estructura de gastos. La agenda se desplaza hacia la eficiencia, la gestión inteligente y la reducción de desperdicios sin afectar el funcionamiento cotidiano.

En ese contexto, tomó mayor visibilidad una camada de soluciones tecnológicas orientadas al control del consumo. Entre ellas, hay opciones que permiten automatizar el uso de luces y espacios comunes, habilitar reservas desde una aplicación y reducir la intervención manual en la operación diaria.

La principal ventaja para administraciones y clubes de campo pasa por la trazabilidad del consumo, el control de gastos y la disminución del uso innecesario de luminarias, un factor que gana peso en un escenario donde cada kilovatio tiene mayor impacto en la factura.

La herramienta no opera de manera aislada dentro del mercado, pero refleja una tendencia más amplia: menos operación manual, mayor control de datos y un enfoque centrado en ahorro y eficiencia en un contexto de tarifas sin amortiguación estatal.

Desde el sector tecnológico, Martín Eliçagaray, especialista en Tecnología aplicada a la Propiedad Horizontal y founder de Simple Solutions, puso el foco en la preparación previa al impacto tarifario y en la falta de información como uno de los principales problemas de las administraciones.

“La eficiencia empieza por saber exactamente qué, cuándo y cuánto se está usando”, concluyó Eliçagaray.