Abierto de Australia: Carlos Alcaraz logró un épico triunfo ante Alexander Zverev y pasó a la final

Carlos Alcaraz alcanzó su primera final del Open de Australia tras derrotar a Alexander Zverev en semifinales. El español necesitó cinco sets y más de cinco horas de juego para vencer al alemán y asegurar su lugar en la lucha por el título.

El tenista murciano, número uno del mundo, se impuso por 6-4, 7-6 (5), 6-7(3), 6-7 (4) y 7-5 en un impactante encuentro con una duración de 5 horas y 27 minutos, en el cual pasó por todos los escenarios posibles: el calor le pasó factura y llegó a provocarle vómitos, además de que requirió ser asistido por un fisioterapeuta debido a un calambre.

Carlos Alcaraz derrotó a Alexander Zverev en las semifinales Desde el inicio, la paridad se mantuvo entre ambos, con Zverev mostrándose firme en los primeros juegos y tomando la iniciativa, y un Alcaraz igualando el ritmo.

alcaraz El tenista murciano, número uno del mundo, se impuso por 6-4, 7-6 (5), 6-7(3), 6-7 (4) y 7-5 ante Alexander Zverev. Pese haberse quedado con el primer y segundo set, se hundió tras unos calambres que le hicieron perder el tercer set en el tie-break. Ya para el cuarto set reflejó el desgaste acumulado. Zverev aprovechó el bajón físico de su rival y se adelantó. Finalmente, en el quinto set el tenista español logró sobreponerse a pesar de la adversidad y asegurar su lugar en la última instancia de la competencia.

Según el Alcaraz, pudo ganar el partido contra todo pronóstico “creyendo”: “Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta”.

“Gracias por ponerme más presión. Muy feliz por tener la oportunidad de jugar la final en Australia. He luchado mucho por tenerla aquí. Pero quiero quedarme con lo de hoy. No estaría aquí, en esta entrevista, sin el público. Cómo me han animado para que volviera al partido, cada bola, ha sido increíble. Muy agradecido por los ánimos. El domingo seguro que habrá un gran ambiente. No puedo esperar, pero necesito recuperarme incluso mentalmente”, declaró al concluir el encuentro. De esta manera, el español de 22 años disputará la final el domingo ante el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner, donde buscará el único Grand Slam que le falta.