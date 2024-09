Escándalo en España por contratos de futbolistas que incluyen una cláusula por "violación accidental"

"Yo siempre les he asesorado que ese consentimiento para mantener relaciones sexuales no vale. ¿Y por qué? Porque en cualquier momento del inicio de la relación sexual, cualquiera de las partes puede decir que quiere seguir porque se siente incómodo o incómoda. Por tanto, ese contrato decae. Por tanto, no te obliga a nada. No es como un contrato de compraventa de un piso", indicó en una entrevista.

"También está la famosa Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que no obliga a firmar ningún contrato. Lo que se dice es que hay que dar el consentimiento de manera clara y concisa", continuó.

Además, Galán reveló que existen grabaciones, no solamente los contratos firmados: "Los futbolistas graban el consentimiento y graban a la persona".

image.png El futbolista español Rafa Mir, detenido por una presunta violación sexual

El presunto contrato de consentimiento sexual que se publicó en las redes sociales (está escrito en inglés) tiene cinco puntos y en el mismo se detalla el nombre y apellido de la persona que propone el encuentro y quien accede.

En el segundo artículo se establece el horario en el que las personas tendrán la relación íntima y la duración de la misma, con una serie de actividades a realizar, que van desde elección de tocamientos o besos en distintas partes del cuerpo con o sin lengua, hasta penetraciones.

También muestra que el "fallo en el intento de estos actos consentidos según el contrato, entre otras como deterioro físico, psicológico o emocional, no será considerado como agresión sexual por la firma de este escrito".

El documento también incluye una polémica cláusula de "violación accidental", en la que indica "cualquiera de las partes, siendo hombre, puede, sin culpa y sin intención, penetrar un orificio femenino".

Para estos casos, el escrito subido por Galán especifica que "dicho incidente se considerará como asalto y la responsabilidad de probar la naturaleza accidental del incidente recaerá sobre el hombre". En este sentido, la mujer tendría la posibilidad de aceptar el carácter accidental de la penetración, en cuyo caso se consideraría que se establece un "consentimiento retroactivo".

El presidente del CENAFE afirmó que este tipo de contratos ya circulan en España y fueron utilizados por "dos jugadores de Primera División y uno de la Tercera".