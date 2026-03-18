La Federación Senegalesa de Fútbol calificó de "injusta" el retiro de su título ganado de la Copa de África en favor de Marruecos y anunció el miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Escándalo en la Copa de África: Senegal apelará el fallo que le quitó el título

Cuando parecía un capítulo cerrado, el escándalo en África es total. La Confederación de ese continente decidió quitarle el título de campeón a Senegal , dos meses después de la final, para dárselo a Marruecos, que fue el anfitrión del torneo. A raíz de este polémico fallo, la Federación Senegalesa de Fútbol anunció que apelará frente al TAS.

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Senegal calificó de "injusto" el retiro de su título ganado de la Copa de África en favor de Marruecos y por tal motivo recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) .

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano" , escribió en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS en Lausana" , añadió.

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había anunciado la noche del martes que retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero y declaró vencedor a Marruecos.

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El final del partido había tenido un verdadero escándalo: los futbolistas senegaleses abandonaron la cancha luego de que el árbitro sancionara un insólito penal para el equipo local en el minuto 98. Instantes antes, les había anulado un gol.

Tras algunos minutos, Senegal volvió a la cancha y Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, erró el penal de Marruecos: quiso picar la pelota, pero lo hizo con demasiada suavidad y el arquero contuvo su remate con facilidad.

El tiempo reglamentario terminó con un empate 0-0 y el partido se definió en el alargue. En el arranque del tiempo extra, Pape Gueye marcó el 1-0 para Senegal.

La decisión se tomó “en aplicación del artículo 84 del reglamento” de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo “antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro”, por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

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Gobierno de Senegal sentó posición tras el retiro del título a su selección y nombramiento de Marruecos como nuevo campeón de África.

"Senegal no puede tolerar que una decisión administrativa borre el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza sin ambigüedades este intento de despojo injustificado. Solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos directivos de la CAF", afirmaron.

“Esta decisión es injusta, sin precedentes, inaceptable y empaña la reputación del fútbol africano", disparó.