Insólito escritorio en la Copa de África: la CAF le quitó el título a Senegal y proclamó campeón a Marruecos dos meses después + Seguir en









El organismo anuló la final tras considerar que Senegal abandonó el partido. También aplicó sanciones económicas a la federación marroquí por incidentes.

Los futbolistas de Senegal habían abandonado la cancha por 10 minutos.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó este martes una insólita decisión que revolucionó el mundo del fútbol. El organismo africano anuló la final de la Copa de África, le quitó el título a Senegal por incomparecencia y proclamó campeón a Marruecos dos meses después de finalizado el partido.

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Todo se remonta al 18 de enero en Rabat, cuando el equipo dirigido por Pape Thiaw abandonó el partido en señal de protesta por un polémico penal sancionado en su contra. Luego de 10 minutos fuera, el equipo senegalés volvió a la cancha y se reanudó el encuentro.

Entonces, Brahim Díaz tomó la pelota y se dispuso a ejecutar el tiro desde los doce pasos. No obstante, todo terminó en las manos del arquero Édouard Mendy, luego de que el número "10" marroquí intentara picar la pelota. El partido siguió y llegó hasta el tiempo extra, donde el gol de Pape Gueye le dio el título a Senegal.

penal brahim diaz marruecos senegal Brahim Díaz había errado el penal en la final ahora anulada por la CAF. Sin embargo, ahora la CAF consideró que la retirada del equipo senegalés del campo de juego durante la final constituye una infracción contemplada en el artículo 84 del reglamento. De esta manera, se dio el encuentro por perdido a Senegal por “incomparecencia”, estableciendo un resultado oficial de 3-0 a favor de Marruecos y la quita del título conseguido en el campo

La Junta de Apelación concluyó que la salida del campo fue equivalente a una negativa a continuar el juego, lo que habilita la aplicación de la derrota automática. El fallo marca un giro total en el desenlace de la final, que inicialmente había significado el fin de la sequía de títulos para "los leones de Teranga", pero que ahora queda sin efecto tras la intervención disciplinaria.

De esta manera, Marruecos pasa a ser oficialmente el campeón de la Copa de África, en una definición que deja fuertes repercusiones deportivas y económicas para ambas federaciones. La CAF también sancionó a Marruecos Además, la CAF determinó que la Federación Senegalesa violó el artículo 82, al considerar que la conducta del equipo representó una falta grave a las normas de la competición. Más allá del cambio de campeón, el fallo también incluyó sanciones económicas para Marruecos por distintos incidentes ocurridos durante el partido. La federación local deberá pagar u$s50.000 por el comportamiento de los alcanzapelotas, u$s100.000 por una interferencia en el área de revisión del VAR y otros u$s10.000 por un episodio con un láser en los minutos finales. Desde la CAF explicaron que todas las sanciones responden a la normativa vigente y a la responsabilidad de las federaciones en el desarrollo del encuentro. El organismo también señaló que hubo interferencias en la sala de videoarbitraje (VAR) y situaciones de desorden que contribuyeron al clima de tensión que terminó con la interrupción del partido.

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