11 de septiembre 2025 - 11:15

Escándalo entre Novak Djokovic y Serbia: decidió abandonar su país tras las críticas del Gobierno

El tenista mantiene diferencias con el presidente de su país. Junto a su familia, decidió marcharse de su nación.

El tenista serbio Novak Djokovic decidió "exiliarse" su país para irse a vivir con su familia a Grecia, ya que es considersdo un "traidor" por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

La tensión entre la partes se originó luego de que el deportista apoyara a los estudiantes serbios que llevan adelante protestas contra el presidente del país, a quien exigen nuevas elecciones.

El conflicto de Novak Djokovic con el gobierno serbio

Apuntado como un "traidor", Djokovic tomó una drástica decisión en las últimas semanas: la de dejar Belgrado y mudarse con su familia a Atenas, Grecia, ante la campaña de desprestigio realizada por el gobierno de Vucic y los medios afines al presidente serbio.

De hecho, el serbio matriculó en un colegio de Atenas a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, y también entrenó con su hijo en las instalaciones de un club de tenis de la capital griega.

djokovic usopen

La mudanza de Djokovic a Atenas también tiene repercusión en el plano tenístico, ya que el tenista serbio es propietario del Torneo de Belgrado y ya anunció el traslado de la competición a Atenas para el próximo mes de noviembre.

