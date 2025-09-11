Escándalo entre Novak Djokovic y Serbia: decidió abandonar su país tras las críticas del Gobierno







El tenista mantiene diferencias con el presidente de su país. Junto a su familia, decidió marcharse de su nación.

Escándalo entre Novak Djokovic y Serbia: decidió abandonar su país tras las críticas del Gobierno

El tenista serbio Novak Djokovic decidió "exiliarse" su país para irse a vivir con su familia a Grecia, ya que es considersdo un "traidor" por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tensión entre la partes se originó luego de que el deportista apoyara a los estudiantes serbios que llevan adelante protestas contra el presidente del país, a quien exigen nuevas elecciones.

El conflicto de Novak Djokovic con el gobierno serbio Apuntado como un "traidor", Djokovic tomó una drástica decisión en las últimas semanas: la de dejar Belgrado y mudarse con su familia a Atenas, Grecia, ante la campaña de desprestigio realizada por el gobierno de Vucic y los medios afines al presidente serbio.

De hecho, el serbio matriculó en un colegio de Atenas a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, y también entrenó con su hijo en las instalaciones de un club de tenis de la capital griega.

djokovic usopen

La mudanza de Djokovic a Atenas también tiene repercusión en el plano tenístico, ya que el tenista serbio es propietario del Torneo de Belgrado y ya anunció el traslado de la competición a Atenas para el próximo mes de noviembre.