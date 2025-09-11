El tenista serbio Novak Djokovic decidió "exiliarse" su país para irse a vivir con su familia a Grecia, ya que es considersdo un "traidor" por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.
Escándalo entre Novak Djokovic y Serbia: decidió abandonar su país tras las críticas del Gobierno
El tenista mantiene diferencias con el presidente de su país. Junto a su familia, decidió marcharse de su nación.
La tensión entre la partes se originó luego de que el deportista apoyara a los estudiantes serbios que llevan adelante protestas contra el presidente del país, a quien exigen nuevas elecciones.
El conflicto de Novak Djokovic con el gobierno serbio
Apuntado como un "traidor", Djokovic tomó una drástica decisión en las últimas semanas: la de dejar Belgrado y mudarse con su familia a Atenas, Grecia, ante la campaña de desprestigio realizada por el gobierno de Vucic y los medios afines al presidente serbio.
De hecho, el serbio matriculó en un colegio de Atenas a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, y también entrenó con su hijo en las instalaciones de un club de tenis de la capital griega.
La mudanza de Djokovic a Atenas también tiene repercusión en el plano tenístico, ya que el tenista serbio es propietario del Torneo de Belgrado y ya anunció el traslado de la competición a Atenas para el próximo mes de noviembre.
