FIFA anunció el formato de la Copa Intercontinental 2025: qué equipo argentino podría jugarla

River, Racing, Estudiantes y Vélez son los equipos argentinos que podrían tener un lugar en el nuevo certamen de la FIFA.

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se disputará la Copa Intercontinental 2025 , torneo que reemplaza al Mundial de Clubes que pasó a disputarse cada cuatro años con la participación de 32 equipos.

La misma reunirá a los campeones de las distintas confederaciones del fútbol y tendrá lugar en El Cairo , con el partido inaugural entre Pyramids FC de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda el 14 de septiembre .

Si bien todavía no se conoce quién será el representante de parte de la Conmebol, los equipos que continúan en carrera por un lugar en el certamen son: River, Racing, Vélez y Estudiantes , quienes todavía mantienen chances de consagrarse campeones de la actual Copa Libertadores .

A su vez, el ganador del torneo más importante del continente tendrá que disputar tres partidos. Cruz Azul , actual campeón de la CONCACAF es el único rival confirmado, mientras que los otros se definirán entre Pyramids , Auckland City y Al Ahli .

Por su parte, Paris Saint-Germain , vigente campeón de la UEFA Champions League tras golear 5-0 al Inter de Lautaro Martínez, aguardará en la final para conocer a su contrincante.

Cómo es el formato de la Copa Intercontinental 2025

El certamen comenzará oficialmente el domingo 14 de septiembre con el cruce entre Pyramids, campeón de la Copa de África y Auckland City, el cual se desarrollará en El Cairo. El vencedor de aquel encuentro, viajará a Jeddah para medirse ante el Al Ahli, ganador de la Champions de Asia, el 23 de septiembre.

Más adelante, quien logre avanzar en aquella serie accederá directamente a semifinales, donde deberá enfrentar al ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

Finalmente, el triunfador del duelo por las semifinales, quien además ganará la Copa Challenger, jugará ante el PSG de Luis Enrique en el quinto y último encuentro de la Copa Intercontinental para conocer quién será el campeón de la competencia.

Fixture de la Copa Intercontinental 2025