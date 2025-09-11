SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 13:44

La insólita decisión que tomó Boca para evitar las filtraciones de vestuario

Cansados de que se filtre información interna a los medios, los dirigentes "xeneizes" tomaron una determinación para "cortar" esta situación.

La dirigencia de Boca tomó una particular decisión con las concentraciones del plantel, debido a que buscan que no se filtren intimidades del vestuario y que sus futbolistas no sufran distracciones innecesarias.

En cuestión, es por eso que prohibieron el ingreso de los peluqueros a la concentración.

“Hubo una decisión y a la concentración no entran más los peluqueros. Chau peluqueros”, comentó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental.

“La idea es que estén todos mentalizados 100% en el partido”, continuó explicando uno de los motivos de la decisión.

Este domingo, Boca jugará contra Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

