La durísima sanción que recibió Matías Almeyda que le impedirá dirigir al Sevilla varios partidos

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con siete partidos a Matías Almeyda , entrenador del Sevilla, por su expulsión en el partido ante el Alavés, correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja.

En cuestión, dos de los siete encuentros de sanción en total dos son por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

El árbitro del partido, Iosu Galech , escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenidos durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones , con "gritos y gestos de desaprobación".

Los partidos que se perderá Almeyda y no estará en el banco de suplentes son ante Getafe, Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético Madrid.

El comunicado de Sevilla luego de que se conociera la sanción

El club andaluz se manifestó en su web oficial en el que aseguró que Almeyda tiene todo el apoyo ante un castigo que "consideramos excesivo", que se agotaron "todas las vías disponibles para recurrir lo que considera una sanción excesiva" y que apelarán la decisión para tratar de que sean menos fechas.

"Nuestro total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que consideramos excesivo. Compartimos el pesar y las disculpas expresadas por el propio entrenador tras el partido por su propia reacción. Que la asesoría jurídica del club agotará todas las vías disponibles para recurrir lo que considera una sanción excesiva, tanto por el número de partidos impuesto como por la forma en que se han descrito los hechos. Respetamos a las autoridades legales deportivas y sus decisiones, pero haremos uso de todas las herramientas disponibles para defender nuestros legítimos derechos y los de nuestro entrenador" expresa el mensaje.