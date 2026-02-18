Infantino condenó el presunto caso de racismo de Prestianni con Vinicius y pidió sanciones + Seguir en









El presidente de la FIFA expresó su tristeza por el episodio denunciado por Vinícius Jr. y reclamó que se investigue a fondo para identificar responsables.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió al presunto episodio de racismo ocurrido en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid, donde Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de proferirle insultos discriminatorios.

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente”, sostuvo Infantino, y remarcó que no hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad.

El dirigente pidió que todas las partes involucradas actúen con firmeza y exijan responsabilidades si se confirman los hechos. Además, destacó medidas impulsadas por la FIFA, como la Acción Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, orientadas a proteger a futbolistas, árbitros y aficionados frente a cualquier forma de discriminación.

Infantino elogió la actuación del árbitro francés François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo durante el encuentro al detener el juego y realizar el gesto correspondiente para atender la situación en el campo. Para el dirigente, este tipo de intervenciones son clave para enviar un mensaje de tolerancia cero ante conductas racistas.

El caso quedó ahora bajo análisis de la UEFA, que abrió un expediente disciplinario para determinar si existieron los insultos denunciados por el brasileño. De comprobarse, el reglamento prevé sanciones severas que podrían incluir una larga suspensión internacional para el futbolista implicado, en un episodio que volvió a poner el foco en la lucha contra el racismo en el fútbol europeo.