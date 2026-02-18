La joya de 5.000 millones de dólares: el estadio más caro de la historia y clave para el Mundial 2026 + Seguir en









Este recinto será sede de varios partidos importantes en la Copa del Mundo, pero lo más interesante es la gran cantidad de ventajas para los fanáticos.

La sede contará con grandes ventajas que podrán aprovechar los fanáticos del fútbol. Bloomberg

El Mundial 2026 traerá un salto de calidad para todos los fanáticos del fútbol, ya que Estados Unidos, México y Canadá prepararon sus estadios para que estén a la altura de la edición más ambiciosa que se haya visto en toda la historia del torneo, con la mejor modernización de sus recintos deportivos.

Entre ellos, el país estadounidense tiene listo en una de sus sedes uno de los estadios más increíbles que se hayan visto. Considerado el más costoso de todo el mundo, albergará un número increíble de fanáticos y será el escenario de varios encuentros importantes.

sofi-stadium-photo Conmebol Los Ángeles será testigo del debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo. Conmebol SoFi Stadium: las características del estadio más caro de la historia El SoFi Stadium se encuentra ubicado en Inglewood, California, y se ganó el título del recinto deportivo más costoso jamás construido. Su construcción requirió una inversión que superó los 5 mil millones de dólares, una cifra que triplica el costo de otros estadios modernos. El complejo no solo funciona como cancha, sino que es el centro de un distrito de entretenimiento que incluye plazas y espacios comerciales.

Una de las innovaciones más destacadas es su techo translúcido fijo, diseñado con un material especial llamado ETFE. Esta cubierta permite el paso de la luz natural, pero protege a los fanáticos del calor directo del sol, mientras que sus costados abiertos garantizan una ventilación constante gracias a la brisa del océano Pacífico. Esto genera una sensación híbrida de estar al aire libre, pero con las comodidades de un lugar cerrado.

La tecnología visual es otro de sus puntos fuertes gracias a "The Infinity Screen", una pantalla de video de doble cara con forma de óvalo que cuelga sobre el campo de juego. Este dispositivo, fabricado por Samsung, pesa más de mil toneladas y es la pantalla más grande jamás instalada en un estadio, permitiendo que ningún espectador se pierda los detalles del juego sin importar su ubicación en las gradas.

Embed - La Construcción del SoFi Stadium: El Estadio Más Caro del Mundo que albergará la Copa de 2026 El recinto tiene una capacidad estándar para 70.000 personas, aunque su diseño flexible permite expandir el aforo hasta los 100.000 lugares para eventos especiales como el Super Bowl o el Mundial 2026. Además, el campo de juego se encuentra situado a 30 metros bajo el nivel del suelo para cumplir con las regulaciones de altura debido a su cercanía con el aeropuerto de Los Ángeles. Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el SoFi Stadium La ciudad de Los Ángeles será una de las sedes principales del torneo y recibirá a la Selección de Estados Unidos en su debut. El estadio albergará un total de ocho encuentros, incluyendo instancias decisivas de eliminación directa. Grupo D: Estados Unidos vs. Paraguay. Viernes 12 de junio a las 22 horas.

