Lautaro Martínez salió lesionado y encendió las alarmas de la Selección Argentina + Seguir en









El delantero salió con molestias en la derrota ante Bodo/Glimt y causó preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Lautaro Martínez salió lesionado y encendió las alarmas de la Selección Argentina.

A tan solo 37 días de la Finalissima que disputarán la Selección argentina y España, una nueva lesión volvió a causar preocupación para Lionel Scaloni: Lautaro Martínez debió salir por una lesión en la derrota de Inter por 3-1 frente a Bodo/Glimt en Noruega, por el partido de ida de los playoffs de Champions League.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El delantero, quien había tenido un remate claro estrellado en el palo al inicio de la segunda parte, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por el jugador francés Marcus Thuram tras sentir una molestia en el gemelo derecho. Su salida llamó la atención porque hizo unas muecas de dolor que no pasaron desapercibidas.

De esta manera, todo parece indicar que sería un desgarro que lo marginaría del campo de juego por al menos tres semanas. "Perdimos a Lautaro; se lesionó. Es algo grave", afirmó el entrenador rumano Cristian Chivu en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo. Enseguida, encendió las alarmas en Argentina ante la proximidad del duelo frente a España, programado para el 27 de marzo en Lusail, Qatar.

lautaro martinez.jpg La lesión de Lautaro Martínez sería un desgarro que lo marginaría del campo de juego por al menos tres semanas. @LigaAFA Dolor de cabeza para Scaloni: la seguidilla de lesiones en la Selección La lesión de Lautaro Martinez suma otra mala noticia para Lionel Scaloni, DT de la Selección, ya que son varios los futbolistas que suelen ser convocados y que no están al 100% en lo físico.

Juan Foyth, defensor del Villarreal de España, sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tendrá más de seis meses de recuperación. Por otra parte, el delantero de Atlético de Madrid Nicolás González es otro de los que está tocado: sufrió una lesión muscular en un muslo y será baja por 21 días.

Además, Giovani Lo Celso, volante del Betis de España, no llegaría a la Finalissima por una compleja lesión muscular en el muslo derecho. Por último, Nicolás Tagliafico, del Lyon francés, sufrió un esguince de tobillo a fines del mes de enero y todavía es una incógnita su regreso a las canchas. Otro es Lionel Messi, quién sufrió una distensión muscular del isquiotibial izquierdo jugando para el Inter de Miami, y si bien el hecho generó preocupación dentro del seleccionado argentino, llegará con lo justo para el partido frente al seleccionado español.