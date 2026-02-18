Torneo Apertura 2026: cuándo se jugarán los partidos de este jueves suspendidos por el paro

El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) afectó directamente al fútbol argentino: se suspendieron los partidos de este jueves correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Según el cronograma del campeonato argentino, durante la fecha de mañana debían disputarse cuatro partidos. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.
Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza recibía a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.
La medida gremial, sin embargo, no afectará la programación del partido de ida de la Recopa que disputarán Lanús y Flamengo este jueves por la noche en La Fortaleza. Este encuentro contará con seguridad privada y Conmebol realizó cambios en la logística para garantizar su realización.
Cuándo se jugarán los partidos suspendidos por el paro
La medida de fuerza obligó a la Liga Profesional a rearmar la fecha del Torneo Apertura 2026 y modificar una agenda ya ajustada. Esto se debe a que el paro impactaría de lleno en la logística, el traslado de los planteles y los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Independiente confirmó en sus redes sociales que disputará el reprogramado partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Apertura este sábado 21 de febrero a las 17. “El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.”, publicó el club en su cuenta oficial de X.
Por su parte, San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugará el domingo 22 de febrero a las 17. Además, el Ciclón volverá a jugar el martes frente a Instituto por la fecha 7. Del lado cordobés, Estudiantes de Río Cuarto exigía una definición concreta para no viajar a Buenos Aires sin certezas y evitar un gasto innecesario.
De esta manera, la Liga también deberá reprogramar otros cruces, debido a que el calendario quedaría apretado y condicionado para el fin de semana. Por ejemplo, River debería jugar su duelo ante Vélez en Liniers el domingo a las 18:30, pero con la confirmación de que San Lorenzo jugará ese mismo día, se deberá correr el horario para más adelante en la noche.
La reestructuración no terminaría ahí. Defensa y Justicia y Belgrano pasarían su partido del jueves al viernes por la adhesión de Utedyc al paro, a la espera de la oficialización de la AFA.
