Torneo Apertura 2026: cuándo se jugarán los partidos de este jueves suspendidos por el paro

Los encuentros de este jueves correspondientes a la fecha 6 del campeonato argentino debieron ser reprogramados frente a la medida de fuerza de la CGT.

El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) afectó directamente al fútbol argentino: se suspendieron los partidos de este jueves correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Según el cronograma del campeonato argentino, durante la fecha de mañana debían disputarse cuatro partidos. En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza recibía a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

La medida gremial, sin embargo, no afectará la programación del partido de ida de la Recopa que disputarán Lanús y Flamengo este jueves por la noche en La Fortaleza. Este encuentro contará con seguridad privada y Conmebol realizó cambios en la logística para garantizar su realización.

Cuándo se jugarán los partidos suspendidos por el paro La medida de fuerza obligó a la Liga Profesional a rearmar la fecha del Torneo Apertura 2026 y modificar una agenda ya ajustada. Esto se debe a que el paro impactaría de lleno en la logística, el traslado de los planteles y los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Independiente confirmó en sus redes sociales que disputará el reprogramado partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Apertura este sábado 21 de febrero a las 17. “El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.”, publicó el club en su cuenta oficial de X. Por su parte, San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugará el domingo 22 de febrero a las 17. Además, el Ciclón volverá a jugar el martes frente a Instituto por la fecha 7. Del lado cordobés, Estudiantes de Río Cuarto exigía una definición concreta para no viajar a Buenos Aires sin certezas y evitar un gasto innecesario. De esta manera, la Liga también deberá reprogramar otros cruces, debido a que el calendario quedaría apretado y condicionado para el fin de semana. Por ejemplo, River debería jugar su duelo ante Vélez en Liniers el domingo a las 18:30, pero con la confirmación de que San Lorenzo jugará ese mismo día, se deberá correr el horario para más adelante en la noche. La reestructuración no terminaría ahí. Defensa y Justicia y Belgrano pasarían su partido del jueves al viernes por la adhesión de Utedyc al paro, a la espera de la oficialización de la AFA.