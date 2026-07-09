Más malas noticias para EEUU: confirmaron la lesión de Christian Pulisic tras la eliminación del Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) informó que el delantero del Milan fue diagnosticado con una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha, sufridas durante la derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

La eliminación del Mundial 2026 dejó otra mala noticia para Estados Unidos: este jueves se confirmó que Christian Pulisic sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de la actividad por varias semanas.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) informó que el delantero del Milan fue diagnosticado con una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha, sufridas durante la derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

"A Christian Pulisic se le diagnosticó una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha, sufridas durante el partido contra Bélgica. La US Soccer y el AC Milan colaborarán en su plan de recuperación", comunicó la federación estadounidense.

El futbolista fue sometido el martes a una radiografía y una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión. Según informó primero el medio The Athletic, los estudios confirmaron la dolencia que lo obligará a realizar un proceso de recuperación antes de volver a competir.

El atacante sufrió la lesión a los siete minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Bélgica, cuando intentó rematar al arco y terminó impactando contra la pierna del mediocampista Youri Tielemans .

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) informó que el delantero del Milan fue diagnosticado con una microfractura y una contusión ósea en la tibia y el peroné de la pierna derecha, sufridas durante la derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

Pulisic intentó permanecer en cancha durante algunos minutos, pero finalmente fue reemplazado por Sebastian Berhalter a los 59 minutos. La modificación llegó después de que un error del arquero Matt Freese derivara en el tercer gol del conjunto europeo, convertido por Hans Vanaken.

"Me torcí el tobillo y la rodilla en una sola jugada", explicó el delantero estadounidense tras el partido. "Bueno, da igual. Tengo tiempo para descansar. Es una forma desafortunada de terminar", agregó.

La lesión se sumó a una serie de problemas físicos que afectaron a Pulisic durante el torneo. Antes del debut ante Paraguay, había sufrido una molestia en la pantorrilla durante un entrenamiento y esa dolencia se agravó en el estreno, cuando tuvo que ser sustituido en el entretiempo.

Luego, el jugador del Milan no disputó el partido ante Australia, ingresó durante 32 minutos frente a Turquía y volvió a la titularidad en la victoria por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, donde completó 88 minutos.

El delantero estadounidense estaría fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas, por lo que su regreso a los entrenamientos con el Milan estaría previsto para agosto.