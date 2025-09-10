Estas fueron todas las derrotas de la era Scaloni en la Selección







Tras la caída de anoche ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias, conocé cuales fueron las otras derrotas en todo el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina.

Estas fueron todas las derrotas de la era Scaloni en la Selección Argentina @Argentina

La Selección Argentina cayó por 1-0 en su visita a Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una situación a la que estaba desacostumbrada en la era de Lionel Scaloni.

Desde que el entrenador oriundo de Pujato asumió a mediados de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, apenas cayó en 9 ocasiones.

La derrota más recordada es la de Arabia Saudita en Qatar 2022, en lo que fue el puntapié de una Copa del Mundo que finalizó con la tercera estrella bordada alrededor del escudo albiceleste.

Las otras caídas tuvieron lugar en un par de amistosos, con Brasil y Venezuela como verdugos, en la Copa América 2019, frente a Colombia y Brasil, y en las actuales Eliminatorias, con Uruguay imponiéndose en la Bombonera, frente a Colombia en Barranquilla, contra Paraguay en Asunción y frente a Ecuador en Guayaquil.

Todas las derrotas de la era Scaloni en la Selección Argentina 16/10/2018 Amistoso 0-1 vs. Brasil 22/3/2019 Amistoso 1-3 vs. Venezuela 15/6/2019 Copa América 0-2 vs. Colombia 2/7/2019 Copa América 0-2 vs. Brasil 22/11/2022 Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita 16/11/2023 Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay 10/9/2024 Eliminatorias 1-2 vs. Colombia 14/11/2024 Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay 9/9/2025 Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador