La Selección Argentina cayó por 1-0 en su visita a Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una situación a la que estaba desacostumbrada en la era de Lionel Scaloni.
Estas fueron todas las derrotas de la era Scaloni en la Selección
Tras la caída de anoche ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias, conocé cuales fueron las otras derrotas en todo el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina.
Desde que el entrenador oriundo de Pujato asumió a mediados de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, apenas cayó en 9 ocasiones.
La derrota más recordada es la de Arabia Saudita en Qatar 2022, en lo que fue el puntapié de una Copa del Mundo que finalizó con la tercera estrella bordada alrededor del escudo albiceleste.
Las otras caídas tuvieron lugar en un par de amistosos, con Brasil y Venezuela como verdugos, en la Copa América 2019, frente a Colombia y Brasil, y en las actuales Eliminatorias, con Uruguay imponiéndose en la Bombonera, frente a Colombia en Barranquilla, contra Paraguay en Asunción y frente a Ecuador en Guayaquil.
Todas las derrotas de la era Scaloni en la Selección Argentina
- 16/10/2018 Amistoso 0-1 vs. Brasil
- 22/3/2019 Amistoso 1-3 vs. Venezuela
- 15/6/2019 Copa América 0-2 vs. Colombia
- 2/7/2019 Copa América 0-2 vs. Brasil
- 22/11/2022 Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita
- 16/11/2023 Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay
- 10/9/2024 Eliminatorias 1-2 vs. Colombia
- 14/11/2024 Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay
- 9/9/2025 Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador
