10 de septiembre 2025 - 11:26

Tras su expulsión, ¿Otamendi se pierde la Finalissima o el debut del Mundial?

El defensor de la Selección argentina vio la tarjeta roja y quedará suspendido en el próximo partido FIFA. Qué dice el reglamento.

Esta es la primera expulsión del experimentado defensor con la camiseta "Albiceleste", justamente en su último partido por Eliminatorias y podría ser muy perjudicial para él.

Informate más
Explusion Otamendi

En caso de no existir un indulto por parte de CONMEBOL o FIFA, Otamendi sería baja para un partido trascendental de la "Albiceleste".

Según el reglamento de CONMEBOL, su suspensión debería ser aplicada en el próximo encuentro oficial de la Selección argentina.

Este podría ser la Finalissima, pactada para marzo de 2026 ante España, pero sin oficialización aún. El otro escenario sería el debut en la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, también cabe destacar que el seleccionado enfrentará dos amistosos en octubre de este año, en la fecha FIFA.

