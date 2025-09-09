Sorpresa: Franco Mastantuono utilizará la '10' de Lionel Messi ante Ecuador







La camiseta más emblemática de la Selección quedará en manos del exRiver, quien de sumar minutos podría ser el más joven en la historia en utilizarla.

Franco Mastantuono usará la número '10' de Lionel Messi.

La Selección argentina enfrentará este martes 9 de septiembre a Ecuador en Guayaquil, en su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el primer puesto de la tabla asegurado, Lionel Messi descansará y no viajará con la delegación, por lo que la número '10' quedará en manos del joven Franco Mastantuono.

Así, el joven futbolista del Real Madrid se convertirá en el cuarto jugador en usar la '10' durante el ciclo de Lionel Scaloni. Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso en 2020, Ángel Correa en tres oportunidades y Paulo Dybala, quien la vistió en la victoria 3-0 sobre Chile en septiembre de 2024.

Mastantuono 10 Argentina Franco Mastantuono, el encargado de llevar la número '10'.

Sin embargo, además del honor que requiere usar la mítica camiseta que supo vestir Diego Armando Maradona y cuyo dueño es hace años Messi, Mastantuono podría adueñarse de un importante récord en caso de sumar minutos: sería el futbolista más joven en portar la camiseta número '10' de la Selección Argentina.

El joven surgido de River es una de las grandes joyas que tiene el fútbol argentino. En agosto de este año se convirtió en nuevo futbolista del Real Madrid, que abonó una suma récord de 45 millones de euros para hacerse con el jugador.

Si bien en un principio se rumoreaba que sería Thiago Almada quien portaría el icónico dorsal ante Ecuador, finalmente y de sorpresa la AFA confirmó que será el joven nacido en Azul quien tome la '10' de Messi. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1965529500122579048&partner=&hide_thread=false #Eliminatorias Los colores más lindos están listos pic.twitter.com/exesCBlUA3 — Selección Argentina (@Argentina) September 9, 2025 Los jugadores que usaron la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi Walter Erviti (1)

Federico Insúa (1)

Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010)

Maximiliano Moralez (1)

Enzo Pérez (2)

Nicolás Gaitán (2)

Héctor Canteros (2)

Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó)

Walter Montillo (1)

Sergio Aguero (7)

Javier Pastore (1)

Ángel Di María (2)

Ever Banega (1)

Ángel Correa (3- no entró en el cruce ante Colombia por las Eliminatorias en 2022)

Paulo Dybala (2) A qué hora juegan Ecuador vs Argentina Horario: 20 Por dónde ver Ecuador vs Argentina TV: TyC Sports/Telefe Formaciones Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.