La Selección argentina perderá el liderazgo en el Ranking FIFA tras la derrota ante Ecuador







Luego de lo que fue derrota en la última fecha de las Eliminatorias, el seleccionado nacional dejará de ser el número 1 del Ranking FIFA.

La Selección argentina perdió el primer lugar en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador en Guayaquil en las Eliminatorias Sudamericanas.

La caída por 1 a 0 no solo significó el cierre de un largo invicto en la competencia, sino también el final de una racha de dos años y medio en lo más alto de la clasificación mundial. En la próxima actualización de septiembre, la “Albiceleste” descenderá al tercer puesto, quedando por detrás de España y Francia.

El liderazgo de la Selección argentina en el Ranking FIFA llega a su fin Desde abril de 2023, el equipo de Lionel Scaloni se mantenía como líder del ranking, una posición que había logrado consolidar tras consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, la derrota en Guayaquil alteró el escenario.

La Selección argentina cerrará este ciclo con 1885.36 puntos, frente a los 1867.09 de España y los 1862.03 de Francia, que aprovecharon sus recientes resultados para superarla.

Aun así, en redes sociales se vio como un dato positivo desde lo supersticioso debido a que históricamente, ninguna selección que llegó a un Mundial en el primer puesto del ranking logró consagrarse campeona.

Por otro lado, la “Albiceleste” podría volver a la cima dependiendo sus resultados conseguidos en los duelos frente a Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA, además de los resultados que obtengan España y Francia en sus respectivas competencias.