El descontento de Franco Colapinto al quedar 9° para Las Vegas: "Es una pena, estaba para más" + Agregar ámbito en









El pilarense aseguró que tuvo inconvenientes desde el principio. “Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso", indicó.

El argentino explicó que la sesión clasificatoria estuvo marcada por inconvenientes desde el inicio. Captura: ESPN

El piloto Franco Colapinto quedó en el noveno puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Sin embargo, lejos de celebrar, fue muy autocrítico por el rendimiento de su Alpine y las complicaciones que enfrentó en la clasificación: "Es una pena, estaba para más", aseguró.

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En diálogo con la transmisión de ESPN, el pilarense expresó su descontento: “No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto”.

"Es una pena, estaba para más": el descontento de Franco Colapinto al quedar 9 para Las Vegas El argentino explicó que la sesión clasificatoria estuvo marcada por inconvenientes desde el inicio. “Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso y después mi segundo run fue en la Q3 con ese quilombo que se armó en la vuelta del prep lap (vuelta de preparación)”, detalló.

Además, relató que intentó quedarse detrás de los Mercedes, pero la situación se complicó cuando los Racing Bulls comenzaron a atacar "y fue un lío". "Las gomas estaban muy frías, patinamos todo el prep lap, no entraron en temperatura y la vuelta es un desastre, así que es una pena porque el potencial estaba pero habrá que avanzar en la carrera”, sintetizó.

“Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso", aseguró el pilarense. F1 La increíble salvada de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas que es furor en redes sociales Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del GP de Las Vegas durante la madrugada de este viernes, mientras que en la primera no dio ninguna vuelta cronometrada por culpa de las condiciones climáticas. Aún así, una situación peculiar en la tanda inicial hizo que se hiciera furor en redes sociales.

A menos de 2 minutos para que finalizara la FP1, Alpine decidió que tanto Colapinto como Pierre Gasly salgan con los neumáticos de lluvia para tantear la situación, y en medio del recorrido se encontraron con varios charcos de agua que comprometieron la integridad del A526. Aún así, los directores del equipo francés les comunicaron que necesitaban recaudar información para prever la opción de que llueva el domingo, por lo que ambos continuaron en la pista. En la última vuelta de preparación que dio el argentino, el auto se le fue para el costado y lo tuvo que corregir con un volantazo muy preciso. Cerca de ocasionar un siniestro, siguió en pista y volvió a boxes para finalizar la primera tanda del fin de semana.