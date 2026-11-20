El piloto argentino terminó 9° en una jornada marcada por la lluvia. Su compañero Pierre Gasly fue segundo, a solo 71 milésimas del líder.

Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó segundo.

Franco Colapinto completó una buena actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 , al finalizar en la novena posición con un tiempo de 1:49.229. En una sesión condicionada por la lluvia, el argentino logró ubicarse entre los diez mejores, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, sorprendió al conseguir el segundo puesto .

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El más rápido del entrenamiento fue el británico George Russell , quien marcó un registro de 1:47.272 con su Mercedes y se quedó con el primer lugar sobre el cierre de la sesión nocturna. Gasly terminó apenas 71 milésimas por detrás, en una actuación que dejó a Alpine entre los principales protagonistas de la jornada.

Por su parte, Colapinto quedó a casi dos segundos del líder, pero consiguió superar a varios competidores, incluido el neerlandés Max Verstappen , que finalizó 13° con su Red Bull. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, se ubicó cuarto.

La actividad en Las Vegas estuvo condicionada por las precipitaciones, que alteraron el desarrollo de los primeros entrenamientos del fin de semana.

En la primera práctica libre, los pilotos de Alpine fueron los últimos en salir a la pista y no se registraron tiempos de vuelta. Todos los competidores utilizaron neumáticos para lluvia extrema debido a las condiciones del circuito.

La situación mejoró parcialmente durante la segunda sesión. Sin embargo, Colapinto y Gasly recién comenzaron a girar cuando restaban 30 minutos, utilizando neumáticos intermedios sobre un asfalto que todavía permanecía mojado.

A pesar del tiempo limitado de actividad, ambos pilotos consiguieron registros competitivos. Gasly se instaló en el segundo lugar, mientras que el argentino cerró la sesión en la novena posición.

Los resultados mostraron un rendimiento alentador para Alpine, que consiguió ubicarse entre los Mercedes, Ferrari y McLaren, además de superar a uno de los Red Bull.

FP2 CLASSIFICATION



Russell on top

Both Alpines in the top 10 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/lE2haflmCn — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

La lucha entre Alpine y Racing Bulls en el campeonato de constructores

El rendimiento de Alpine contrastó con el de Racing Bulls, uno de sus principales rivales en el campeonato de constructores.

Los pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad finalizaron en las posiciones 16° y 17°, respectivamente, sin conseguir acercarse a los mejores registros de la segunda práctica.

La diferencia cobra relevancia de cara al tramo final de la temporada. Racing Bulls ocupa actualmente el quinto puesto del campeonato, con una ventaja de 45 puntos sobre Alpine, que se encuentra sexto.

Con tres carreras pendientes para completar el calendario, el equipo francés buscará aprovechar el rendimiento mostrado en Las Vegas para intentar reducir esa distancia.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes 20 de noviembre con la tercera y última sesión de entrenamientos libres, antes de la clasificación que determinará el orden de largada.

Los próximos horarios, expresados en hora argentina, son:

Viernes 20 de noviembre: práctica libre 3, a las 21:30.

Sábado 21 de noviembre: clasificación, a la 1:00.

Domingo 22 de noviembre: carrera, a la 1:00.

Colapinto buscará trasladar el rendimiento de los entrenamientos a la clasificación, con el objetivo de conseguir una buena posición de partida para la carrera del domingo.