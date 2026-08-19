Nueva temporada, misma ambición: el PSG va por todo y quiere seguir haciendo historia

El conjunto parisino ya levantó la Supercopa de Europa y ahora va por nuevos desafíos. Luis Enrique mantiene la ambición y pretende que el PSG se consolide como una potencia dominante del fútbol europeo.

El campeón de Europa arrancó la temporada con otro trofeo y dejó en claro que no piensa levantar el pie del acelerador. La gran obsesión vuelve a ser la Champions League.

El Paris Saint-Germain comenzó la nueva temporada europea con el mismo objetivo que lo llevó a conquistar el continente: ganarlo todo . El equipo dirigido por Luis Enrique ya levantó la Supercopa de Europa, tras vencer 2-1 al Aston Villa, y ahora apunta a repetir sus éxitos en una temporada en la que volverá a tener la Champions League como principal desafío.

El conjunto parisino atraviesa un momento de consolidación. Después de varios años de grandes inversiones y frustraciones en Europa, el PSG logró convertirse en campeón de la Champions y ahora busca instalarse definitivamente entre los grandes dominadores del fútbol europeo.

El entrenador español fue una de las figuras centrales de esta transformación. Desde su llegada al club, construyó un equipo con una identidad más colectiva y menos dependiente de grandes estrellas individuales.

La conquista de la Supercopa de Europa frente al Aston Villa fue una nueva muestra de esa fortaleza. PSG se impuso 2-1 con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué y consiguió el trofeo por segundo año consecutivo.

Después del triunfo, Luis Enrique dejó claro que el equipo no piensa conformarse. El técnico señaló que el objetivo es volver a ganarlo todo , en una temporada en la que el PSG buscará defender su corona europea y ampliar su dominio.

El conjunto parisino inició el nuevo curso con un título y una ambición renovada. Luis Enrique quiere sostener el dominio del equipo y buscar una tercera Champions consecutiva.

Un plantel que vuelve a reforzarse

El PSG también aprovechó el mercado de pases para fortalecer su ataque. Una de las principales incorporaciones fue Ferran Torres, quien llegó desde Barcelona en una operación cercana a los 50 millones de euros.

El delantero español, campeón del mundo y autor del gol que le dio a España el título en la final del Mundial 2026 ante Argentina, firmó contrato hasta 2031. Su llegada busca compensar la salida de Gonçalo Ramos y aportar variantes a un ataque que ya cuenta con numerosas alternativas.

Torres destacó especialmente el papel de Luis Enrique en su llegada y aseguró que eligió París porque considera al PSG un club preparado para ganar la Champions League.

Además, el equipo incorporó al francés Maghnes Akliouche, una de las grandes apuestas ofensivas para ampliar las opciones tácticas del entrenador. Su versatilidad le permite desempeñarse como interior o como extremo y encaja en el sistema de juego que propone Luis Enrique.

El gran objetivo: otra Champions League

El principal desafío del PSG será mantener su supremacía en Europa. El club parisino ya demostró que puede ganar la Champions y ahora enfrenta una presión diferente: repetir el éxito y convertir una conquista histórica en una era de dominio.

El propio Luis Enrique ya planteó públicamente la posibilidad de ir por una tercera Champions consecutiva. La Supercopa obtenida ante Aston Villa fue el primer paso de una temporada que tendrá nuevamente al conjunto francés como uno de los principales candidatos.

Con un plantel renovado, un entrenador consolidado y un título europeo conseguido apenas comenzada la temporada, el PSG vuelve a poner la vara alta. En París ya no alcanza con competir: la ambición es volver a levantar todos los trofeos posibles.