Novak Djokovic comparó el tenis con el fútbol y eligió a Lionel Messi como el mejor deportista del mundo + Agregar ámbito en









El serbio además destacó su parecido con Jannik Sinner, el actual número 1 del mundo, en cuanto a condiciones físicas, pero sobre todo en el carácter.

Lionel Messi junto a Novak Djokovic durante el Masters 1000 de Miami 2025. @DjokerNole

Dos de los deportistas más exitosos de la historia nacieron en 1989, Novak Djokovic lo hizo el 22 de mayo y tan solo 33 días después nació Lionel Messi. Multicampeones en sus disciplinas, uno con el tenis y el otro con el fútbol. A pesar de sus 39 años, ambos continúan vigentes en la actividad y compiten al más alto nivel. El serbio en una entrevista habló del argentino y comparó ambos deportes.

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"No tienes compañeros que puedan ayudarte. Estás solo contigo mismo. Si tenés un mal día, estás fuera. El tenis es despiadado, brutal", explicó el 24 veces campeón de Grand Slams. “De vez en cuando me dicen: ‘Nole, eres como Leo Messi’. ¡Ojalá! A los 39 años, me gustaría jugar solo 90 minutos”, agregó.

@danielscioli Durante su estadía en Florida por el Masters 1000 de Miami del año pasado, Nole compartió un momento con el astro argentino que lo fue a ver a un partido junto a su familia. “Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”, recordó el serbio.

Y durante un ping pong de preguntas y respuestas sobre los mejores deportistas de la historia. Djokovic destacó al exjugador de fútbol americano Tom Brady, pero eligió al argentino como el mejor. “Lo lamento, Tom. pero es mejor Messi”, afirmó entre risas.

El sucesor de Novak Djokovic en el circuito ATP En la entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, Djokovic afirmó que se ve reflejado en Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, tanto en su estilo de juego como en su carácter. Además destacó que ambos crecieron en regiones montañosas en las que practicaron esquí y que pudieron trasladar habilidades de esa disciplina al tenis.

“Hay muchas similitudes, aunque cada ser humano es único y especial. Ambos venimos de las montañas, él del Alto Adige y yo de Serbia. Elegimos el esquí como deporte, nos fuimos de casa a los 13 y nos vimos obligados a madurar rápidamente, lejos de la familia y los seres queridos”, explicó el serbio. Imagen: AFP Sobre las habilidades que les dio el esquí, analizó: “No cabe duda de que el esquí nos dio elasticidad, movilidad, la capacidad de deslizarnos sobre cualquier superficie: la flexibilidad de los tobillos proviene de la nieve tanto como el equilibrio y la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores. Y no entraré en más detalles técnicos sobre el tipo de tenis que jugamos Jannik y yo: las similitudes también abundan ahí”. Pero sobre las condiciones físicas, el serbio remarcó el carácter de ambos: "No hablaría de obsesión, sino de una dedicación constante y total al tenis. Observo la suya y me identifico completamente con ella: las ganas de mejorar, crecer y evolucionar desde todos los puntos de vista. Jannik, como yo, nunca se conforma".