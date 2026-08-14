La Justicia francesa rechazó la prohibición de las redes a menores de 15 años + Agregar ámbito en









Los jueces del Consejo Constitucional creen que la medida alentada por Macron resulta "innecesaria y desproporcionada". Así, si bien la reconocen en el marco constitucional, no creen en sus efectos contra la salud y la seguridad de los usuarios.

Tras la decisión del Consejo, Macron le encargó al primer ministro Sébastien Lecornu que trabajara en un borrador de la prohibición que considere la postura de los jueces.

La Justicia de Francia rechazó la prohibición de las redes a menores de 15 años, tras una decisión del Consejo Constitucional y a pesar de que la medida cuenta con el firme apoyo del presidente Emmanuel Macron. Entre las razones, alegaron que la política constituiría una "violación desproporcionada de la libertad de expresión de los menores".

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A finales de julio, un grupo de diputados socialistas y del partido La Francia Insumisa impugnó la decisión de la máxima instancia judicial en relación con el artículo 1 de la ley, cuyo objetivo es proteger a los menores de la influencia y la adicción a las redes sociales. No obstante, los jueces dictaminaron que esta disposición "violaba de forma indebida, innecesaria y desproporcionada" la libertad de expresión y comunicación de los menores.

La Justicia francesa rechazó la prohibición de las redes a menores de 15 años Si bien reconocieron "la obligación constitucional de proteger el interés superior del niño", los jueces insistieron en que una prohibición tan amplia "se aplicaría a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no se demostraron".

Inmediatamente, Macron le encargó al primer ministro Sébastien Lecornu que trabajara en un borrador de la prohibición que fuera jurídicamente sólido lo más rápido posible en el que considere la decisión del Consejo Constitucional, así como el marco europeo, de acuerdo con el medio francés Le Monde. Por otro lado, la determinación del presidente de sacar esta reforma para la primavera de 2027 sigue siendo absoluta.

"Reconozco la decisión del Consejo Constitucional de prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, pero no me doy por vencida", declaró la Alta Comisionada para la Infancia Sarah El Haïry y agregó: "Retomamos nuestro trabajo, con fundamento jurídico, en colaboración con la Comisión Europea, para garantizar que esta protección se convierta en realidad".

Si bien reconocieron "la obligación constitucional de proteger el interés superior del niño", los jueces descreen en los riesgos para la salud. Freepik Francia prohibió las llamadas de telemarketing no solicitadas y los infractores deberán pagar fuertes multas Francia prohibió las llamadas de telemarketing no solicitadas, tras la aplicación a partir de hoy de una nueva ley destinada a proteger a los consumidores de las tácticas de venta intrusivas. La medida, respaldada por el gobierno de Emmanuel Macron, tiene entre sus fines salvaguardar a las personas de prácticas comerciales fraudulentas. Anteriormente en Francia, las personas que querían evitar las llamadas de marketing tenían que registrar su número en un servicio gubernamental, pero las asociaciones de consumidores afirmaron que algunos centros de llamadas ignoraban la lista. Ahora, “las empresas tienen prohibido contactar a los consumidores sin su consentimiento previo. Ese consentimiento puede retirarse en cualquier momento”, declaró la jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude Alice Vilcot.