Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y quedó suspendido: "Cometí un gran error"

El positivo representa un nuevo golpe para el tenista australiano, que llegó a ser número 13 del mundo y disputó la final de Wimbledon en 2022. Actualmente ocupa el puesto 919 del ranking ATP.

El tenista australiano atraviesa un período marcado por las lesiones que lo alejaron del circuito y aseguró que el impacto físico y emocional de los últimos años influyó en su situación.

El tenista australiano Nick Kyrgios , finalista de Wimbledon, fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante el ATP 250 de Mallorca. La sanción fue comunicada por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) y está vigente desde el 4 de agosto.

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Kyrgios, de 31 años, reconoció públicamente el resultado y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. En un mensaje publicado en sus redes sociales, pidió disculpas a sus seguidores, familiares y patrocinadores, y admitió que se trató de un “gran error”. También explicó que las lesiones que atravesó durante los últimos años tuvieron un fuerte impacto físico y emocional.

La muestra fue tomada el 22 de junio , durante su participación en el torneo de Mallorca, el último certamen que disputó. Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina , un metabolito de la cocaína.

La cocaína está incluida en la lista de sustancias prohibidas de la AMA y es considerada un estimulante y una sustancia de abuso. Su utilización está prohibida durante la competencia bajo el Programa Antidopaje del Tenis.

Por la naturaleza de la sustancia detectada, la suspensión provisional es obligatoria. Desde el 4 de agosto, Kyrgios no puede competir, entrenar ni participar en eventos organizados o sancionados por los organismos del tenis profesional, incluidos los Grand Slams. El australiano tiene derecho a apelar la suspensión, aunque hasta el momento no presentó una apelación.

La muestra fue tomada el 22 de junio y el resultado positivo se confirmó el 17 de julio. La suspensión está vigente desde el 4 de agosto y Kyrgios todavía no apeló la decisión. Twitter

El descargo de Kyrgios: “Nada justifica lo que hice”

Tras conocerse la sanción, el propio jugador decidió hablar públicamente sobre el caso. Además de reconocer el positivo, pidió perdón a sus seguidores y, especialmente, a los chicos que lo tienen como referente.

Kyrgios sostuvo que los últimos dos años estuvieron marcados por lesiones que afectaron su carrera y su estado emocional. El australiano atravesó distintos problemas físicos y operaciones y tuvo una participación muy limitada en el circuito.

El tenista también reconoció que aceptar que su carrera podría estar llegando a su final fue especialmente difícil. Sin embargo, aclaró que ese contexto no justifica su conducta.

Como parte de su decisión de alejarse temporalmente del foco público, anunció además que se tomará 28 días de retiro de las redes y de la exposición pública para concentrarse en su recuperación personal.

Una carrera marcada por el talento, las polémicas y las lesiones

Kyrgios alcanzó el puesto 13 del ranking mundial en 2016, la mejor posición de su carrera, y conquistó siete títulos ATP. Su mayor actuación en un Grand Slam llegó en 2022, cuando alcanzó la final de Wimbledon y perdió ante Novak Djokovic.

En los últimos años, sin embargo, las lesiones limitaron fuertemente su presencia en el circuito. En 2026 disputó apenas cuatro partidos individuales y actualmente aparece muy lejos de los primeros lugares del ranking.

El caso adquiere además una dimensión particular por las críticas que el propio Kyrgios había realizado en el pasado contra otros jugadores involucrados en investigaciones por dopaje. Tras los casos de Jannik Sinner e Iga Swiatek, el australiano había cuestionado duramente el impacto de estas situaciones sobre la imagen del tenis.

Ahora, el propio Kyrgios enfrenta una suspensión provisional por un positivo de cocaína mientras la ITIA avanza con el procedimiento correspondiente.