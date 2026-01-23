Abierto de Australia: triunfazo de Francisco Cerúndolo ante Rublev para meterse en los octavos de final + Seguir en









El tenista argentino superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo. En tanto, Etcheverry va por la hazaña ante Bublik, el 10°.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

Embed En la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.

Etcheverry va por la hazaña ante el 10 del mundo El otro argentino que sigue en carrera en este Abierto de Australia es Tomás Etcheverry, quien va en busca de la sorpresa ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°), un jugador que tiene un gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.

Carlos Alcaraz sigue con un nivel impresionante en búsqueda de su primer Abierto de Australia El número 1 del ranking mundial Carlos Alcaraz venció este viernes a Corentin Moutet para avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Australia. Con un parcial de 6-2, 6-4 y 6-1, dio una exhibición llena de jugadas espectaculares.

Alcaraz se mostró en plena forma en su 100º partido de Grand Slam, acumulando 30 golpes ganadores en poco más de dos horas contra el 32º cabeza de serie zurdo en el Rod Laver Arena.