México se prepara para los coleccionistas del fútbol: cómo serán las monedas conmemorativas del Mundial 2026

El país latinoamericano será el primero en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo y preparó un gesto conmemorativo muy interesante.

La tierra del sol preparó un homenaje muy especial que enloquecerá a quienes coleccionan monedas. Kevin Dietsch/Getty Images

Los fanáticos del fútbol están expectante ante el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta será la edición más ambiciosa vista en la historia del torneo, con 48 selecciones en busca del trofeo en 16 sedes distintas.

El país latinoamericano será la primera nación en albergar tres ediciones distintas de este certamen, por lo que tendrá una oportunidad única de mostrarse al resto del mundo. Por este motivo, lanzará una serie de monedas conmemorativas para celebrar este acontecimiento.

Moneda México (Imagen generada por IA) Algunos usuarios utilizaron la IA para imaginar cómo se verían las monedas. (Imagen generada por IA) Monedas conmemorativas del Mundial 2026: los 3 diseños de México La serie estará compuesta por tres monedas diferentes, cada una con características propias. Si bien el diseño definitivo todavía no se presentó, ya están definidos sus lineamientos técnicos, valores nominales y materiales.

Moneda de oro conmemorativa Jovani Pérez El estilo de las monedas conmemorativas de oro sería similar a estos. Jovani Pérez Moneda de oro con enfoque patrimonial Valor nominal de 25 pesos

Oro puro con una ley de 0,999

Peso estimado de 7,776 gramos

Incluirá el Escudo Nacional en el anverso

El reverso estará dedicado al Mundial 2026, con una composición aún no revelada Moneda Plata Banco de México Así se ven tradicionalmente las monedas de plata, las más buscadas por los coleccionistas. Banco de México Moneda de plata pensada para coleccionistas Valor nominal de 10 pesos

Plata pura con ley 0,999

Peso aproximado de 31,1 gramos

Mantendrá el Escudo Nacional como elemento central

El diseño conmemorativo del torneo se definirá en una etapa posterior Moneda Bimetalica Banco de México Las monedas bimetálicas circularán de forma normal. Banco de México Moneda bimetálica de circulación conmemorativa Valor nominal de 20 pesos

Centro de alpaca plateada y anillo exterior de bronce aluminio

Formato similar a otras emisiones conmemorativas mexicanas

Pensada para circular, aunque con una acuñación limitada Las tres piezas formarán parte de una serie oficial que destacará el rol de México como uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

Cómo conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 El proceso de emisión cuenta con aval institucional. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que habilitó formalmente la acuñación de las monedas conmemorativas vinculadas al Mundial 2026.

El Banco de México será el organismo responsable de producir las piezas, definir los volúmenes de acuñación y establecer los mecanismos de distribución. En el caso de las monedas de oro y plata, su comercialización se realizará a través de canales oficiales y en cantidades acotadas, con precios que dependerán del valor internacional de los metales y de la demanda. La moneda bimetálica tendrá un esquema distinto, ya que podrá ingresar en circulación como medio de pago, aunque seguirá siendo una edición especial. Las fechas de lanzamiento, los valores finales y los puntos de venta se confirmarán más cerca del inicio del torneo mediante comunicaciones oficiales.