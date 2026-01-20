Francisco Cerúndolo ganó sin sobresaltos y es el primer argentino en la tercera ronda del Abierto de Australia

El argentino mejor posicionado en el ranking ATP (21°) venció sin problemas al bosnio Damir Dzumhur en tres sets corridos (6-3; 6-2; 6-1).

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció sin problemas al bosnio Damir Dzumhur por la segunda ronda del Abierto de Australia en tres sets corridos (6-3; 6-2; 6-1) en apenas una hora y 37 minutos de juego . Con seguridad y con la contundencia habitual en sus golpes, el jugador de 27 años avanza a paso firme en el primer Grand Slam del año.

En la próxima instancia, se enfrentará al ganador del duelo entre Andrey Rublev (15°), un rival conocido para el porteño, y Jaime Faria (151°), el portugués que llegó al cuadro principal del torneo después de superar la etapa de clasificación.

El mejor argentino del ranking ATP (21°) venía de vencer en su primer partido en Australia a Zhang, también en tres parciales corridos. Además de su buena performance como singlista, Cerúndolo hizo dupla con su hermano Juan Manuel, con quien no compartía cancha desde 2021, y juntos ganaron un impresionante partido en el cuadro de dobles ante una de las mejores parejas del circuito.

Después de estas dos victorias, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino con presencia confirmada en la tercera ronda del Abierto de Australia.

Más temprano, Thiago Tirante (103°), que venía de vencer a Vukic (78°) en su primer partido, cayó en tres sets ante el estadounidense Tommy Paul (20°).

Todavía resta que se definan los partidos de Tomás Etcheverry, que buscará meterse en tercera ronda ante el británico Fery (186°), y de Francisco Comesaña, que tendrá una parada difícil ante el estadounidense Frances Tiafoe (29°).

Además, este miércoles, Sebastián Báez (36°) buscará ratificar su buen momento ante el italiano Luciano Darderi (25°), un adversario que se plantó en más de una oportunidad ante los argentinos.

Novak Djokovic sigue rompiendo récords en el Abierto de Australia

Novak Djokovic es el jugador más completo en la historia del tenis y el más ganador de torneos Grand Slam, con 24. Pero eso no quita sus ganas de seguir marcando historia en el deporte de la raqueta.

Este lunes en el Rod Laver Arena debutó ante Pedro Martínez y ganó por 6-3, 6-2 y 6-2. Así, Djokovic conquistó una marca que le faltaba por tener en territorio major.

En cuestión, el tenista serbio igualó la marca de 81 participaciones en cuadros principales de Grand Slam que compartían hasta ahora Feliciano López y Roger Federer.