River: se conoció la gravedad de la lesión de Juan Portillo en la derrota contra Argentinos Juniors

El Millonario perderá una pieza de recambio por varios meses, luego de que el cuerpo médico del club confirmará el grado de lesión del ex Talleres.

Este viernes por la tarde se conoció la peor noticia: Juan Carlos Portillo sufrió una durísima lesión de rodilla.

Se confirmó este viernes por la tarde la gravedad de la lesión de rodilla que sufre Juan Portillo, volante defensivo de River, luego de la derrota del Millonario el jueves por la noche, a manos de Argentinos Juniors.

El golazo de Hernán López Muñoz y posterior triunfo de El Bicho, profundizó la crisis futbolística que atraviesa el Millonario. Por si fuera poco, además de las últimas dos duras derrotas y la expulsión de Marcelo Gallardo al final del primer tiempo, se suma la noticia de la dura lesión de Juan Portillo.

Cuando aún faltaban 15 minutos para el descuento, el volante defensivo Aníbal Moreno dejó la cancha, de pobre partido, para dar lugar a Portillo. Dos minutos después de ingresado, Portillo disputó su primera pelota en el partido y pisó muy mal en una disputa de pelota con Federico Fattori, doblando su rodilla derecha y teniendo que abandonar rápidamente la cancha para dejar a River con diez.

Apenas se dio la jugada, Fattori de Argentinos Juniors paró el juego y solicitó rápidamente atención médica para el jugador de 25 años, que comenzó a llorar por el fuertísimo dolor, mientras que con una mano tapaba su rostro y con otra apretaba su rodilla.

De esta manera, y luego de someterse velozmente a estudios, se conoció que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La lesión más dura que puede padecer un futbolista, dejará al ex Talleres de Córdoba, entre 6 y 8 meses fuera de las canchas.

Ahora, el interrogante que atraviesa al cuerpo técnico de River —en coordinación con la dirigencia— pasa por resolver si avanzarán ante la AFA para gestionar un cupo excepcional que les permita sumar un refuerzo. Al tratarse de una lesión muy grave, el reglamento contempla la posibilidad de incorporar un nuevo futbolista dentro de los 10 días posteriores a la aprobación formal del pedido. Juan Carlos Portillo, un nuevo lesionado en River image A pesar de que sin dudas, el la gravedad de la lesión de Portillo es la mayor del plantel, se suma a una considerable lista de jugadores que no están a disposición de Gallardo. La enfermería de La Banda ahora está compuesta por: Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Franco Armani, Ezequiel Centurión, Sebastián Driussi y el propio Portillo.