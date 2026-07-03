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3 de julio 2026 - 08:59

Franco Colapinto acelera en Silverstone con un único ensayo antes de la clasificación Sprint

El piloto argentino de Alpine afronta un cronograma ajustado en el GP de Gran Bretaña, con una sola práctica previa a la definición del sábado.

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Franco Colapinto quiere sumar puntos en Silverstone 

El argentino Franco Colapinto inicia su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone Circuit, en un fin de semana que presenta el exigente formato Sprint. Bajo estas condiciones, el margen de error se reduce al mínimo, ya que solo habrá una práctica libre antes de salir a clasificar.

El representante de Alpine F1 Team tendrá un único entrenamiento para encontrar la puesta a punto ideal del monoplaza antes de la clasificación Sprint, instancia que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado.

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GP de Silverstone: un formato que exige precisión desde el inicio

El esquema Sprint modifica la dinámica habitual de la Fórmula 1, obligando a los pilotos a maximizar cada salida a pista. Con menos tiempo de pruebas, cada vuelta en la práctica libre resulta determinante para ajustar detalles técnicos y definir estrategias.

El representante de Alpine F1 Team tendrá un único entrenamiento para encontrar la puesta a punto ideal del monoplaza antes de la clasificación Sprint, instancia que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado.

El representante de Alpine F1 Team tendrá un único entrenamiento para encontrar la puesta a punto ideal del monoplaza antes de la clasificación Sprint, instancia que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado.

El cronograma del fin de semana marca una agenda intensa:

  • Viernes: Clasificación Sprint (12:30 Argentina)
  • Sábado: Carrera Sprint (8:00) y clasificación principal (12:00)
  • Domingo: Carrera a 52 vueltas (11:00)

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports y plataformas digitales como F1TV.

En este contexto, Colapinto buscará aprovechar cada minuto en pista para consolidar su rendimiento en uno de los trazados más tradicionales del calendario, donde la velocidad y la precisión marcan la diferencia.

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