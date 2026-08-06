Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni la matera dejaron"

El piloto argentino contó que le sustrajeron ropa y otras pertenencias durante el receso de la Fórmula 1. Pese al mal momento, relató el episodio con ironía en sus redes sociales.

Franco Colapinto contó en sus redes sociales que le robaron durante sus vacaciones en Italia.

Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus días de descanso en Italia, adonde viajó para aprovechar el receso de verano de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine reveló que le sustrajeron ropa, el mate, la matera y otras pertenencias.

El corredor contó lo ocurrido a través de una publicación en Instagram, en la que compartió distintas imágenes de su estadía, entre ellas una cena frente al lago de Como, una visita a un restaurante y algunos momentos cotidianos de sus vacaciones.

“Últimas fotos de esta ropa, mate, etcétera. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”, escribió Colapinto, quien apeló a su habitual sentido del humor para referirse al episodio.

Luego brindó algunos detalles mediante una historia y lamentó especialmente la pérdida de sus elementos para tomar mate. “ Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Por favor, ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”, señaló.

Colapinto contó en sus redes sociales que le robaron durante sus vacaciones en Italia.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios. Cuando uno de sus seguidores le preguntó si realmente había sufrido un robo, el piloto respondió con otra ironía: “¡Y en Argentina no me robaron nunca! #MásSeguroQueEuropa”.

El piloto argentino se encontraba descansando durante el receso de la Fórmula 1.

Pese al mal momento, Colapinto continuó compartiendo imágenes de su paso por Italia. En una de ellas aparece frente al lago de Como, mientras que en otra se observa un sticker con su rostro, una aureola y la camiseta de la Selección argentina bajo el nombre de “San Franco”, una imagen que se volvió popular entre sus seguidores.

Hasta el momento, el piloto no precisó cómo ocurrió el robo ni detalló el valor de los objetos sustraídos. Tampoco informó si realizó una denuncia ante las autoridades italianas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El robo ocurrió durante el receso que separa al Gran Premio de Hungría de la próxima presentación del campeonato. La actividad se retomará el fin de semana del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

Colapinto llegó al descanso luego de recibir el reconocimiento de la Fórmula 1 al mejor adelantamiento del mes por una maniobra realizada en Spa-Francorchamps. En esa acción, el argentino superó por el interior a Pierre Gasly y Liam Lawson.

El piloto de Alpine también se mantiene entre los corredores con menos sanciones disciplinarias de la temporada. Hasta el momento acumula un punto de penalización en su superlicencia, que recibió en el Gran Premio de España por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla.